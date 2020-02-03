В Киеве придумали, как отслеживать срубленные деревья

На древесину с помощью спецоборудования будет наносится специальная бирка

В Киеве вводят электронную систему учета срубленных деревьев. Отныне все деревья, которые срубят после санитарной чистки леса, обязательно промаркируют специальными штрих-кодами. Всю информацию – внесут в базу данных. И уже на сайте Госагентства лесных ресурсов Украины можно будет найти – в частности, какое дерево было срублено, с какой целью, кто его приобрел и какой машиной его будут перевозить. Уже закупили 19 комплектов для маркировки. Каждый стоит 19 тыс. грн. Такое нововведение, считают специалисты – поможет предотвратить уничтожение лесов и контролировать – куда попадает древесина.

"Бирка наносится на дерево с помощью специального молотка – на место спила. Ее можно оторвать, но назад уже нельзя установить. Поэтому любые поврежденные бирки означают, что информация сфальсифицирована", – объяснил исполняющий обязанности генерального директора "Киевзеленстроя" Алексей Король.

Ранее "Сегодня" писали о том, как в Киеве заставить коммунальщиков срезать с деревьев опасные сухие ветки.

Также мы сообщали, как в столице сухое дерево рухнуло на две машины.

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