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В Киеве приземлился необычный самолет "Снежный барс": фото

14 ноября, 11:15

Александр Марущак

На носу самолета нарисован снежный барс, что должно привлечь внимание общественности к проблеме исчезновения редких животных

Фото: пресс-служба аэропорта "Борисполь"

Фото: пресс-служба аэропорта "Борисполь"

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В международный аэропорт "Борисполь" в четверг, 14 ноября, прибыл необычный самолет Embraer-190-E2 с рисунком снежного барса на носу.

"Это легендарный самолет аэрокомпании Air Astana, называется он "Снежный барс". Нарисовав на борту самолета такую необычную ливрею, они хотели привлечь внимание общественности к проблеме исчезновения редких животных на планете. Сегодня этот необычный самолет впервые прилетел в Киев, в аэропорт "Борисполь". Он привез из города Нур-Султана 72 пассажира", – рассказала сайту "Сегодня" Татьяна Ярош, пресс-секретарь международного аэропорта "Борисполь".

Отметим, что "Снежный барс" ожидали в Киеве еще в октябре, однако тогда в столице приземлился обычный Embraer 190-E2.

Напомним, известная авиакомпания KLM из Нидерландов взялась за финансирование прототипа V-образного самолета, предназначенного для того, чтобы разместить пассажиров в крыльях для экономии топлива и снижения аэродинамического сопротивления. Воздушное судно получило название Flying-V и не похоже ни на один из существующих авиалайнеров – настолько странным получилась его форма, которая может произвести революцию в авиации.

Также ранее в США показали интерьер самолета Судного дня.

Смотрите в сюжете также, как киевляне просят запретить ночные авиарейсы:

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Киев самолет аэропорт Борисполь

Источник: Сегодня

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