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В Киеве разгорелся скандал вокруг детской больницы: появилась реакция властей

29 мая, 15:59

Киевляне возмутились идеей реорганизации больницы

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве разгорелся скандал из-за проекта решения КГГА, в котором идет речь о реорганизации Детской клинической больницы №7 на Печерске на улице Подвысоцкого, 4-б путем присоединения ее к Киевскому городскому центру детской нейрохирургии. Родители детей вышли на акцию протеста под стены Администрации президента и потребовали отменить решение киевских властей.

В среду, 29 мая, первый замглавы КГГА Николай Поворозник на встрече с родителями и врачами медучреждения договорился отозвать проект о реорганизации больницы. В то же время киевляне возмутились самой идеей реорганизации больницы, ведь она считалась одной из лучших в Киеве.

Ранее мы писали, что детская больница №2 (проспект Алишера Навои, 3) в Киеве пугает посетителей отвалившейся плиткой и поврежденным полом.

Также в Николаеве в детской инфекционной больнице провели срочную эвакуацию. 29 маленьких пациентов вывезли и разместили в других медицинских учреждениях из-за того, что здание внезапно начало трещать по швам.


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Тег Киев, скандал, больница, администрация президента

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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