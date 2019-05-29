В Киеве разгорелся скандал вокруг детской больницы: появилась реакция властей
Киевляне возмутились идеей реорганизации больницы
В Киеве разгорелся скандал из-за проекта решения КГГА, в котором идет речь о реорганизации Детской клинической больницы №7 на Печерске на улице Подвысоцкого, 4-б путем присоединения ее к Киевскому городскому центру детской нейрохирургии. Родители детей вышли на акцию протеста под стены Администрации президента и потребовали отменить решение киевских властей.
В среду, 29 мая, первый замглавы КГГА Николай Поворозник на встрече с родителями и врачами медучреждения договорился отозвать проект о реорганизации больницы. В то же время киевляне возмутились самой идеей реорганизации больницы, ведь она считалась одной из лучших в Киеве.
Ранее мы писали, что детская больница №2 (проспект Алишера Навои, 3) в Киеве пугает посетителей отвалившейся плиткой и поврежденным полом.
Также в Николаеве в детской инфекционной больнице провели срочную эвакуацию. 29 маленьких пациентов вывезли и разместили в других медицинских учреждениях из-за того, что здание внезапно начало трещать по швам.
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