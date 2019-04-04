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В Николаеве разрушается детская больница: пациентов эвакуировали

Сегодня, 13:36

29 детей разместили в других медучреждениях

В Николаеве разрушается детская больница: пациентов эвакуировали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5dd/94c/5ca5dd94cb0f5.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5dd/94c/5ca5dd94cb0f5.png Другие регионы 29 детей разместили в других медучреждениях


В Николаеве в детской инфекционной больнице провели срочную эвакуацию. 29 маленьких пациентов вывезли и разместили в других медицинских учреждениях из-за того, что здание внезапно начало трещать по швам. В чем причина – узнавали журналисты "Сегодня".

Как рассказал инженер детской инфекционной больницы, стены здания начали разрушаться сразу и изнутри, и снаружи. После этого медики и забили тревогу. Областные чиновники сразу создали комиссию по чрезвычайным ситуациям и уже назвали предварительные причины разрушения здания.

"Предварительно разрушения произошли из-за того, что поменялся уровень грунтовых вод. Чтобы дать окончательную оценку, почему произошли такие разрушения, необходимо сделать проект реконструкции", – рассказал "Сегодня" заместитель председателя Николаевской областной администрации Валентин Гайдаржи.

На данный момент больницу закрыли. Медперсонал все еще трудоустраивают, а пациентов сразу перевели в другие больницы.

Возможно ли отремонтировать здание больницы, комиссия еще не определилась. Между тем, в местной облгосадминистрации уже задумались над строительством нового корпуса за счет резервного фонда. Председатель области уже дал поручение в течение двух месяцев разработать проектную документацию.

Напомним, в прошлом году в Николаевской области обрушились три этажа школы города Новый Буг.

Кроме того, не так давно в Кривом Роге горел детский сад: малышей успели эвакуировать.

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Тег Николаев, эвакуация, больница, здание, разрушение

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