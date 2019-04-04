В Николаеве разрушается детская больница: пациентов эвакуировали
29 детей разместили в других медучреждениях
Как рассказал инженер детской инфекционной больницы, стены здания начали разрушаться сразу и изнутри, и снаружи. После этого медики и забили тревогу. Областные чиновники сразу создали комиссию по чрезвычайным ситуациям и уже назвали предварительные причины разрушения здания.
"Предварительно разрушения произошли из-за того, что поменялся уровень грунтовых вод. Чтобы дать окончательную оценку, почему произошли такие разрушения, необходимо сделать проект реконструкции", – рассказал "Сегодня" заместитель председателя Николаевской областной администрации Валентин Гайдаржи.
На данный момент больницу закрыли. Медперсонал все еще трудоустраивают, а пациентов сразу перевели в другие больницы.
Возможно ли отремонтировать здание больницы, комиссия еще не определилась. Между тем, в местной облгосадминистрации уже задумались над строительством нового корпуса за счет резервного фонда. Председатель области уже дал поручение в течение двух месяцев разработать проектную документацию.
Напомним, в прошлом году в Николаевской области обрушились три этажа школы города Новый Буг.
Кроме того, не так давно в Кривом Роге горел детский сад: малышей успели эвакуировать.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " В Николаеве разрушается детская больница: пациентов эвакуировали". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве начал разваливаться еще один мост
На железнодорожном мосту на Вышгородской появились трещины