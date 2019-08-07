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В Киеве реставраторы отремонтировали крышу Софийского собора (фото)

Сегодня, 16:24

Александр Марущак

Проблемные места были, но все устранили и ведут наблюдение

На крыше древнего Софийского собора реставраторы Национального заповедника "София Киевская" провели регламентные работы по ремонту чердака.

"Перед зимой и осенними дождями мы всегда осматриваем чердак собора. Часто выявляем и устраняем повреждения. Исправляем места, где жесть отошла от стен. Объем чердака очень большой. Бригада наших реставраторов целую неделю работала на крыше собора, выявляя и исправляя неполадки, подлатывая проблемные места. Как показали два последних ливня, работу выполнили на совесть – протеканий нет", – рассказал "Сегодня" Вадим Кириленко, замдиректора по реставрационным и хозяйственным работам Национального заповедника "София Киевская".

При этом проблемные места были, но все устранили и ведут наблюдение. А в самих работах задействовали подъемник.

Напомним, в Украину вернулся уникальный артефакт. Национальный заповедник "София Киевская" принял на хранение в свои фонды грамоту Петра I, которую царь прислал Митрополиту Киевскому в начале XVIII века.  

Ранее мы сообщали, что в Киеве реставрировали тысячелетние церковные фрески, к которым с молитвами обращались еще Ярослав Мудрый и Владимир Мономах. Мастера работали под куполом Софийского собора, который, скорее всего был построен  в 1011 году. 

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Киев реставрация софия киевская

Источник: Сегодня

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