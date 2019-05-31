В Киеве резко выросла сумма собранного с туристов налога

Столичные власти планируют собрать 40-50 млн гривен за год

Фото: ERGEI SUPINSKY. Фото: AFP

За первый квартал 2019 года сумма туристического сбора в Киеве выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал начальник управления туризма и продвижения Киевской городской государственной администрации Антон Тараненко.

"Что касается бюджета города Киева, за первый квартал мы собрали на 35% больше сбора, чем было в прошлом году. В этом году, если туристический поток не изменится и все будет идти как сейчас, мы соберем 45-50 млн грн. В прошлом году было 26-28 млн грн", – сказал Тараненко.

При этом он отметил, что повышение ставки туристического сбора не повлияло на количество туристов, желающих приехать в Киев.

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"14 февраля мы приняли ставку, где 0,4% платят внутренние туристы и 1% иностранцы. На сегодняшний день мы не слышали ни одной жалобы, что туристический сбор стал проблемой или преградой для кого-то, чтобы приехать в Киев. Нельзя спекулировать этим вопросом. Наша ставка туристического сбора одна из самых маленьких в мире", – сказал он.

Как известно, Верховная Рада в 2019 году изменила базу начисления туристического сбора. Базой начисления сбора стало общее количество суток временного размещения вместо стоимости проживания. По сути, уже неважно, в отеле какой категории и по какой цене поселится турист.

Закон изменил и ставки турсбора в 2019 году. В частности, для внутренних туристов его ставки не должны превысить 0,5% минимальной заработной платы в сутки, что с 1 января 2019 года составляет 20,87 грн, для въездного туризма – до 5% (208,65 грн). Окончательный размер ставок устанавливают местные советы.

Туристический сбор в 2019 году взимается также с туристов, проживающих в частных жилых домах, пристройках, квартирах, котеджах, комнатах и прочих объектах недвижимости, которые используются для временного проживания или ночевки. При этом в Минфине обратили внимание на отсутствие механизма контроля за перечислением сборов в бюджет, в частности, за проживание в частном жилом фонде.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко поставил целью увеличить долю туризма в экономике Украины, и за счет развития туристических возможностей столицы и регионов привлекать в Украину ежегодно порядка 30 миллионов иностранных туристов.

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