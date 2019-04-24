В Киеве "родился" новый пешеходный мост
Строители установили на опору последний пролет
В Киеве строители 24 апреля днем соединили все пролеты нового пешеходного моста, который соединяет парк на Владимирской горке и пространство возле арки Дружбы Народов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Друзья! Оказывается, у мостростроителей тоже есть традиция с разбитием бутылки. Это делают, когда устанавливают последний прогон и мост "замыкается", – пишет мэр.
Отметим, что еще 23 апреля в 20:00 пролет только поднимали к опоре.
Фото: "Сегодня"
Фото: "Сегодня"
Как известно, новый мост планируют открыть для киевлян и гостей города ко Дню Киева, в конце мая. На нем будет две смотровые площадки со стеклянным полом, с которых можно будет полюбоваться красивой панорамой столицы. Новый мост станет частью большого пешеходного маршрута, также на нем будет велодорожка.
Напомним, у моста - четыре опоры, две из них примыкают к склонам Крещатого парка и Владимирской горки, еще две – к Владимирскому спуску. Там находятся стройплощадки, спецтехника стоит за зеленым забором под аркой, возле памятника Владимиру и рядом с входом на лестницу, ведущей к колонне Магдебургского права в начале Владимирского спуска.
Как сообщалось, заместитель главы КГГА уверен, что объект будет сдан в срок, ко Дню Киева. Проектом предусмотрена установка систем видеонаблюдения, которая будет следить за сохранностью памятников и сооружений, освещение, установка мусорных урн, лавочек и двух подзорных труб. Запланирован и посев около 500 квадратных метров газона.
Отметим, что мост построили буквально за несколько месяцев.
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