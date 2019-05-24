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В Киеве состоялся форум инноваций

24 мая, 06:47

Присоединился к обсуждению инноваций и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Сегодня


В Киеве состоялся форум инноваций iForum, где можно было увидеть, как гуляют работы, печатают 3d-принтеріы, а все присутствующие могли окунуться в виртуальную реальность. На форум прибыл и президент Украины Владимир Зеленский.

К примеру, на форуме робот разносил посетителей форума открытки. Еще одна разработка — ракеты, которые скоро смогут заменить нескольких специалистов. В них встроены камеры и датчики. Пока такие изобретения тестируют по трем направлениям — военная разведка, метеорологические исследования и слежка за распространением лесных пожаров.

А в очках 3d-реальности можно было чувствовать бешеную скорость езды в автомобилях. Кстати, разработки таких развлечений международные компании покупают в Украине. Среди достопримечательностей – и детектор лжи, который анализирует сетчатку глаза.

Присоединился к обсуждению инноваций и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что вызовов сегодня много и стране есть над чем работать в сфере технологий.

Он добавил, что его команда ждет предложений новых разработок и готова их воплощать в жизнь. В планах также — развитие электронного правительства, чтобы читать об изменениях законов и реформ мы могли не только в интернете, но и в мобильных приложениях.

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Тег Киев, форум, Зеленский, iForum, электронное администрирование

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