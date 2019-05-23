Зеленский выступил на іForum 2019: видео

Президент Украины принял участие в дискуссии на тему будущего средств массовой информации

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Международном выставочном центре на мероприятии іForum 2019 с темой "Гарант инноваций: создаем будущее вместе".

В своем выступлении Владимир Зеленский рассказал о модели "Электронного правительства", о внедрении новых технологий в политику и работу чиновников, документооборот, регистрационные списки и так далее.

По словам Зеленского, сегодня Украина несколько отстает в вопросах внедрения "Электронного правительства".

"Мы должны сделать "страну в смартфоне", "правительство в смартфоне". Пора это сделать и внедрить на четырех уровнях. От консультаций до контроля над работой государственных органов", – отметил Зеленский.

В числе участников форума – эксперты по стратегическим коммуникациям, бизнесмены, журналисты.

"Сегодня" ведут онлайн-трансляцию с форума.

Свое выступление президент Зеленский обогащал шутками.

Как сообщалось ранее, Игорь Новиков, один из ведущих спикеров форума интернет-деятелей iForum, рассказал, что станет его главной темой в этом году, как изменится мир, и стоит ли ждать появления на улицах роботов-убийц – читайте в большом интервью для сайта "Сегодня".

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