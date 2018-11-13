В Киеве создадут уменьшенные 3D-модели достопримечательностей

Сегодня, 12:26

Рельефные модели сделают для людей с нарушением зрения

В Киеве создадут уменьшенные 3D-модели достопримечательностей

В Киеве установят уменьшены трехмерные рельефные модели достопримечательностей, чтобы с ними тактильно могли ознакомиться люди с нарушением зрения. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Планируется, что в 2019 году на Софиевской площади появится 3D-модель Софийского собора. Ее поставят на пьедестал из белого мрамора, а рядом будет находиться табличка с текстом Брайля и кратким описанием. Фигуру сделают из полимерного пластика на 3D-принтере, после чего изготовят силиконовую форму, а затем выльют ее из бронзы.

Также власти намерены создать модели Золотых ворот, Андреевской церкви, Михайловского Златоверхого Собора, Монумента "Родина-Мать", Монумента Независимости, Церкви Святого Николая и памятника Владимиру Великому. Деньги на проект дадут благотворители.

Напомним, ранее мы писали, что в зоопарке Киева появятся тексты для слепых. Возле клеток установят таблички со шрифтом Брайля.

Кроме того, в августе в Киеве открыли первую библиотеку для незрячих. В читальном зале установлено спецоборудование, которое поможет слабовидящим читать печатные книги и статьи из интернета.
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