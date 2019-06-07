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В Киеве создали приложение с экскурсиями по городу, которые проводит Гоголь

7 июня, 10:16

Официальная презентация приложения состоится 8 июня, но его уже можно скачать

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Киевские IT-специалисты разработали приложение Touristl для прогулок по столице в режиме дополненной реальности — экскурсии по знаменитым местам города будет проводить сам... Николай Гоголь! "Сегодня" разобрались, как работает приложение и чем оно будет полезно киевлянам и туристам.

Официальная презентация приложения состоится завтра, 8 июня, возле памятника Николаю Гоголю на Русановской набережной, но оно уже доступно для бесплатного скачивания на iOS и Android.

"Мы хотели создать приложение, которое было бы полезно людям, от которого поднималось бы настроение и уровень познаний", — рассказал нам Константин Кулешов, руководитель фирмы-разработчика.

Создание приложения заняло девять месяцев и обошлось авторам в $5 тыс.

Когда пользователь открывает приложение, то на смартфоне открывается карта Киева с фиолетовыми маячками. Так обозначены киевские достопримечательности, всего в приложении их 140. Нажимая на них, можно прослушать аудиорассказ на русском и английском языках.

"Лучше всего работает озвучка на английском языке, на русском местами есть неправильные склонения. Это связано с тем, что все тексты озвучивает искусственный интеллект, изначально разработанный на английском. Будем улучшать и работать над тем, чтобы и украинская версия аудиогида появилась как можно скорее", — поясняет Кулешов.

Для тех, кто хочет погулять с гидом, достаточно нажать под значком "проложить маршрут" и выбрать поверхность, на которой он разместится. Пользователь может выбрать позу для Гоголя: он может лежать, сидеть и стоять, удивленно почесывая затылок. В нашей редакции он спокойно улегся на рабочее место журналиста и полез за бутылкой минералки.

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

С Николаем Васильевичем мы прошлись возле корпусов Политехнического института (он помечен в приложении как достопримечательность). Встав возле главного корпуса, мы "открыли" Гоголя, и он рассказал нам об истории университета и его уникальных зданиях.

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Разработчики обещают, что скоро в приложении появятся новые гиды, помимо Гоголя, которых можно будет выбрать.

"Это может быть симпатичная модель блондинка или мэр Киева Виталий Кличко, ведь он известная личность и людям бы очень понравилось", — поделились разработчики.

Помимо новых виртуальных гидов в сервисе, персонажи будут не только рассказывать о городе, но и общаться с пользователями на любые темы. Кроме того разработчики планируют сделать приложение международным: такие гиды появятся в Берлине, Нью-Йорке и других городах мира.

Напомним, что новости "Сегодня" каждую неделю публикуют интересные маршруты для прогулок по столице. В частности, мы писали о многих достопримечательностях и историях известных улиц. 

Также мы писали о красивых местах под Киевом, куда можно поехать на выходных. 

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Тег Киев, Гоголь, экскурсии

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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