В Киеве создают центр с бассейном для детей с инвалидностью

Фото: facebook.com/an.ivchatov

В Киеве планируют открыть новый центр реабилитации для детей с инвалидностью, в котором будет работать бассейн.

"Специализированных бассейнов в Киеве сейчас два на несколько несколько тысяч детей с инвалидностью. Тут будет интерактивный экран для специальных развивающих занятий, мягкий большой зал для физкультуры", – сообшил на своей странице в Facebook Андрей Ивчатов, инициатор проекта.

По его словам, центр будет располагаться в хорошем месте. На данном этапе проходит сбор средств для его создания. Также за счет благотворительных взносов центр сможет бесплатно провести длительные курсы реабилитации для детей из бедных семей.

Как сообщали новости "Сегодня", в реабилитационном центре Энергодара детей возвращают к полноценной жизни. Здесь сейчас восстанавливают здоровье почти 350 детей.

Тем временем, в городе Ананьев Одесской области создают центр отдыха и реабилитации участников боевых действий на Донбассе, а также членов их семей. Проект реализует волонтерская организация "Великі серця", сообщили в пресс-службе Минобороны.

Центр разместится в здании бывшей школы в микрорайоне "4-й участок". В начале года проект организации занял третье место на конкурсе, проведенном департаментом социальной и семейной политики Одесской ОГА, и на его реализацию из бюджета выделили 133,5 тысяч грн.

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