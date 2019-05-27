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В Киеве военные программисты собрались на хакатон: чему НАТО учит украинских айтишников

27 мая, 17:52

Военные будут создавать карту с отображением тактической обстановки

60 военных ІТ-специалистов будут сотрудничать в ходе оборонного хакатона, который 27 мая стартовал в Киеве. Задача программистов – создать более защищенный канал связи и найти безопасный способ обмена данными между государственными органами Украины.


"Наша задача будет связана с отображением тактической обстановки на картах и ​​взаимодействием этой карты с командирами подразделений", – рассказал Денис Ковтун, участник хакатона.

Хакатон проводят по стандартам НАТО. 15 представителей Альянса будут следить за работой украинских специалистов и прочитают серию лекций.

"Ребята пытаются решить очень практические задачи. Мы сможем лучше взаимодействовать в рамах совместных операций, совместных действий", – объясняет Оксана Горбач, директор центра стратегических коммуникаций "Стратком".

Ранее мы рассказывали о педагоге из Одессы, который несмотря на практически полное отсутствие зрения, сумел построить карьеру и учить таких же, как он сам, пользоваться компьютером. При зрении менее одного процента мужчина сумел стать программистом, изучив языки программирования на слух, и теперь учит детей овладевать знаниями вслепую и создает специальные мобильные приложения.


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Тег Киев, военные, программисты, программирование, Хакатон

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