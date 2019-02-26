Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,99
30,65
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одессе незрячий учитель помогает детям с проблемами зрения стать программистами

Сегодня, 18:59

Благодаря помощи педагога, дети смогли освоить компьютер

Фото: Национальный банк Украины / flickr.com
Фото: Национальный банк Украины / flickr.com.
В Одессе незрячий учитель помогает детям с проблемами зрения стать программистами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d7d/fda/5c6d7dfdaffeb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d7d/fda/5c6d7dfdaffeb.jpg Одесса Благодаря помощи педагога, дети смогли освоить компьютер

Педагог из Одессы, несмотря на практически полное отсутствие зрения, сумел построить карьеру и учить таких же, как он сам, пользоваться компьютером.

При зрении менее одного процента мужчина сумел стать программистом, изучив языки программирования на слух, и теперь учит детей овладевать знаниями вслепую и создает специальные мобильные приложения.

Владислав Кондратюк работает с компьютером уже 20 лет и сейчас преподает в школе-интернате для детей с проблемами зрения. Большинство воспитанников этого учреждения видят лишь силуэты, некоторые могут различать лишь цвета. Чтобы особые дети имели возможность освоить компьютер, Владислав самостоятельно разработал специальное приложение.

"Это голосовой ввод, это открытие и чтение электронных книг, это поиск, установка и переход по закладкам. Как бонус в программе – калькулятор в ней встроен", – рассказал сам преподаватель.

В свою очередь, одна из его учений призналась, что для нее программа – очень удобна.

"У меня есть телефон, есть озвучка. Если я что-то не понимаю, я просто ее включаю и работаю с ней. Обычно лажу в Википедии, всякие там разные сайты, когда нужно найти информацию", – объяснила школьница Диана Брынза.

Владиславу – 36, он родом из Кировоградской области. Не видит с самого рождения. В детстве также учился в этом интернате, а потом отправился на учебу в Киев и вернулся работать сюда же.

Один из его учеников показал журналистам "Сегодня" уникальный тренажер – парень нажимает кнопку, и устройство произносит букву, цифру или знак.

"Система универсальная. И зрячий, и незрячий ученик может научиться пользоваться компьютером. Википедия, исторические сайты, для какой-то информации по урокам, тоже пользуюсь", – рассказал школьник Евгений Лукьянченко.

Чтобы уроки были как можно более интересными и полезными, учитель собственными руками на специальной бумаге печатает рисунки и тестовые материалы. Так, обычный текст на экране после команды транслирования превращается в тот же текст, но шрифтом Брайля.

Владислав Кондратюк увлекается преподаванием, компьютером, карате и велоспортом, пытаясь не упустить возможности попробовать как можно большего, пусть и только на ощупь. Сам он профессионально занимается бесконтактным карате и выступает на соревнованиях, вдохновляя своим примером учеников. Мужчина уверен, что люди с проблемами зрения должны жить полноценно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове открыли возможность людям с проблемами слуха и зрения посещать музеи – для них проводятся специальные экскурсии – все препятствия на пути экскурсии озвучивает навигатор, а комментарии аудиогида слушают посредством специального приложения на смартфоне. Сотрудники музея советуют слушать аудиоэкскурсию в наушниках, чтобы не мешать другим посетителям.

Отметим, что сейчас в Украине количество людей с инвалидностью приблизительно составляет 6% от населения страны. Эксперты рассказали, что власти не осознают, с какими проблемами приходится сталкиваться людям с инвалидностью.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Одесса, дети, учитель, незрячие

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе незрячий учитель помогает детям с проблемами зрения стать программистами". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четвероногие целители: какие животные лечат людей

Сегодня, 15:33

Некоторые питомцы помогают победить болезни

Киевский школьник победил на 37 олимпиадах  за два месяца: вундеркинд рассказал, как все успевает

Вчера, 11:59

Мама школьника говорит, что ее сын все схватывает на лету, поскольку у него отличная зрительная память

Лучшие варианты оформления небольшой квартиры

Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки

Попа как у Ким! Настя Каменских взорвала сеть эпатажным клипом

Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку

Кто он: самый женственный знак Зодиака

Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном

Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак

Фото дня: селфи Сальмы Хайек с сединой и без макияжа

Что известно из архивов о главном ликвидаторе заключённых Киева

Украинские воины жестко высказались о Зеленском
Загрузка...

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

24 февраля, 22:25

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Три трассы в Украине могут стать платными: "Укравтодор" назвал направления

Вчера, 07:51

Из 10 вариантов платными могут быть три. Эксперты: народ заманят разными тарифами

В Украине хотят развивать социальное предпринимательство

Вчера, 07:39

Что это за вид бизнеса и в чем выгода

Без российских наблюдателей: как Киев "отцеплял московский вагон" на выборах

24 февраля, 07:51

Украина, не пустив на выборы российских наблюдателей, вызвала критику ОБСЕ и понимание международного сообщества

Субсидии урежут, получателей проверят трижды, а незаконно полученную помощь придется вернуть: власть готовит новый законопроект

24 февраля, 07:38

Кабмин планирует верифицировать получателей всех видов госпомощи 

Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий