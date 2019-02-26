В Одессе незрячий учитель помогает детям с проблемами зрения стать программистами

Благодаря помощи педагога, дети смогли освоить компьютер

Фото: Национальный банк Украины / flickr.com.

В Одессе незрячий учитель помогает детям с проблемами зрения стать программистами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d7d/fda/5c6d7dfdaffeb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d7d/fda/5c6d7dfdaffeb.jpg 2019-02-26T18:59:00+02:00 Одесса Благодаря помощи педагога, дети смогли освоить компьютер

Педагог из Одессы, несмотря на практически полное отсутствие зрения, сумел построить карьеру и учить таких же, как он сам, пользоваться компьютером.

При зрении менее одного процента мужчина сумел стать программистом, изучив языки программирования на слух, и теперь учит детей овладевать знаниями вслепую и создает специальные мобильные приложения.

Владислав Кондратюк работает с компьютером уже 20 лет и сейчас преподает в школе-интернате для детей с проблемами зрения. Большинство воспитанников этого учреждения видят лишь силуэты, некоторые могут различать лишь цвета. Чтобы особые дети имели возможность освоить компьютер, Владислав самостоятельно разработал специальное приложение.

"Это голосовой ввод, это открытие и чтение электронных книг, это поиск, установка и переход по закладкам. Как бонус в программе – калькулятор в ней встроен", – рассказал сам преподаватель.

В свою очередь, одна из его учений призналась, что для нее программа – очень удобна.

"У меня есть телефон, есть озвучка. Если я что-то не понимаю, я просто ее включаю и работаю с ней. Обычно лажу в Википедии, всякие там разные сайты, когда нужно найти информацию", – объяснила школьница Диана Брынза.

Владиславу – 36, он родом из Кировоградской области. Не видит с самого рождения. В детстве также учился в этом интернате, а потом отправился на учебу в Киев и вернулся работать сюда же.

Один из его учеников показал журналистам "Сегодня" уникальный тренажер – парень нажимает кнопку, и устройство произносит букву, цифру или знак.

"Система универсальная. И зрячий, и незрячий ученик может научиться пользоваться компьютером. Википедия, исторические сайты, для какой-то информации по урокам, тоже пользуюсь", – рассказал школьник Евгений Лукьянченко.

Чтобы уроки были как можно более интересными и полезными, учитель собственными руками на специальной бумаге печатает рисунки и тестовые материалы. Так, обычный текст на экране после команды транслирования превращается в тот же текст, но шрифтом Брайля.

Владислав Кондратюк увлекается преподаванием, компьютером, карате и велоспортом, пытаясь не упустить возможности попробовать как можно большего, пусть и только на ощупь. Сам он профессионально занимается бесконтактным карате и выступает на соревнованиях, вдохновляя своим примером учеников. Мужчина уверен, что люди с проблемами зрения должны жить полноценно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове открыли возможность людям с проблемами слуха и зрения посещать музеи – для них проводятся специальные экскурсии – все препятствия на пути экскурсии озвучивает навигатор, а комментарии аудиогида слушают посредством специального приложения на смартфоне. Сотрудники музея советуют слушать аудиоэкскурсию в наушниках, чтобы не мешать другим посетителям.

Отметим, что сейчас в Украине количество людей с инвалидностью приблизительно составляет 6% от населения страны. Эксперты рассказали, что власти не осознают, с какими проблемами приходится сталкиваться людям с инвалидностью.

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