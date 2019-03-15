В Киеве возле российского посольства открыли сквер имени Немцова

На открытии сквера и мемориальной доски присутствовала дочь убитого в Москве российского оппозиционера

Facebook/КГГА.

В Киеве возле российского посольства открыли сквер имени Немцова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b9c/60d/5c8b9c60d2a59.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b9c/60d/5c8b9c60d2a59.jpg 2019-03-15T14:42:00+02:00 Другие новости На открытии сквера и мемориальной доски присутствовала дочь убитого в Москве российского оппозиционера

В Киеве в пятницу, 15 марта, открыли сквер имени российского оппозиционера Бориса Немцова и мемориальную доску. Зеленая зона расположена рядом с российским посольством – на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, на открытии кроме столичных властей присутствовала также дочь убитого политика Жанна Немцова.

По словам дочери оппозиционера, идея, как должна выглядеть мемориальная доска и в каком месте сквера ее установить, принадлежит Фонду имени Немцова.

"Наверное, главный вопрос, который многих интересует: почему именно в Киеве открывается Мемориал в честь моего отца? Потому что он, действительно, был большим другом Украины. Самое главное, мне кажется, что его трагическая судьба тесно связана с теми событиями, которые происходили и происходят в Украине", – сказала дочь убитого оппозиционера.

Мы писали, что сквер у посольства РФ в Киеве получил имя Немцова прошлой осенью.

Также напомним, что по словам адвоката дочери Немцова Ольги Михайловой, российские следователи ничего не делают для розыска организаторов и заказчиков убийства российского оппозиционера.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве возле российского посольства открыли сквер имени Немцова". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.