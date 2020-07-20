В Киеве возобновили работу детские санатории (фото и видео)

С 21 июля возобновят работу шесть детских муниципальных санаториев, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"С 21 июля мы возобновляем работу шести муниципальных санаторных заведений для детей. С 27 июля столичные дети, которые в этом нуждаются, смогут начать реабилитацию и лечение. Эта неделя нужна санаториям для оформления путевок детям", – написал Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что санатории будут работать с соблюдением строгих санитарных правил и регламентов и будут заполнены на 50%.

"На днях проверили готовность к восстановлению работы после карантина детского санатория "Орленок" в Ворзеле. Санаторий имеет гастроэнтерологический и ортопедический профиль. Заведение частично отремонтировали, утеплили, закупили спортивный инвентарь, медицинское оборудование и мебель. Также, заботясь о здоровье наших детей, в этом году планируем открыть еще два отделения для реабилитации детей: с кардиоревматологическими заболеваниями – в санатории "Лесная поляна" и эндокринологическими заболеваниями – в санатории "Елочка", – отметил Виталий Кличко.

Напомним, в Кабмине недавно разбирались, насколько туристы важны для украинской экономики. В Украине в 2019 году они потратили 1,4 млрд долларов.

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