Українська
$ 27,36
31,26
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве возобновили работу детские санатории (фото и видео)

20 июля, 14:59

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Дети смогут отправиться на отдых с 27 июля

С 21 июля возобновят работу шесть детских муниципальных санаториев, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"С 21 июля мы возобновляем работу шести муниципальных санаторных заведений для детей. С 27 июля столичные дети, которые в этом нуждаются, смогут начать реабилитацию и лечение. Эта неделя нужна санаториям для оформления путевок детям", – написал Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Реклама

Он отметил, что санатории будут работать с соблюдением строгих санитарных правил и регламентов и будут заполнены на 50%.

"На днях проверили готовность к восстановлению работы после карантина детского санатория "Орленок" в Ворзеле. Санаторий имеет гастроэнтерологический и ортопедический профиль. Заведение частично отремонтировали, утеплили, закупили спортивный инвентарь, медицинское оборудование и мебель. Также, заботясь о здоровье наших детей, в этом году планируем открыть еще два отделения для реабилитации детей: с кардиоревматологическими заболеваниями – в санатории "Лесная поляна" и эндокринологическими заболеваниями – в санатории "Елочка", – отметил Виталий Кличко.

Напомним, в Кабмине недавно разбирались, насколько туристы важны для украинской экономики. В Украине в 2019 году они потратили 1,4 млрд долларов.

Также смотрите в сюжете, как в столице открывались ТРЦ:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев здоровье дети мэр Киева лечение санаторий Виталий Кличко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом в реку слили канализационные отходы
Под Киевом в реку слили канализационные отходыПроисшествия
Карантин в Киеве опять продлят – главный санитарный врач столицы
Карантин в Киеве опять продлят – главный санитарный врач столицыДругие новости
Дачи под снос из-за Подольского моста: Кличко рассказал об изъятии участков на Русановских садах
Дачи под снос из-за Подольского моста: Кличко рассказал об изъятии участков на Русановских садахДругие новости
В Киеве зафиксировали новую вспышку коронавируса в общежитии: подробности
В Киеве зафиксировали новую вспышку коронавируса в общежитии: подробностиДругие новости
В Киеве второй день протестуют из-за закона о русском языке: под Радой жгут дымовые шашки (видео, фото)
В Киеве второй день протестуют из-за закона о русском языке: под Радой жгут дымовые шашки (видео, фото)Другие новости
На Подоле спасают старейший фонтан Киева: фото
На Подоле спасают старейший фонтан Киева: фотоДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять