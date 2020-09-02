В Киеве все больше зараженных коронавирусом: Кличко проводит онлайн-брифинг

Мэр столицы Виталий Кличко в среду, 2 сентября, проводит брифинг относительно ситуации с коронавирусом в городе.

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Напомним, что в Киеве по состоянию на 2 сентября зафиксировано 13 878 инфицированных коронавирусом, из которых за сутки – 332. Кроме того, коронавирус унес жизни 218 человек. Всего 4 444 пациента вылечились от COVID-19.

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Также коронавирус пошел в рост и в Киевской области. В регионе зарегистрировано 5 842 случаев инфицирования, из которых 87 случая – за последние сутки. Умерли 102 пациента. В связи с плохой динамикой ранее в Киевской областной государственной администрации пригрозили ужесточением карантина.

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Тем временем в Украине количество заболевших COVID-19 также рекордно выросло. В Украине за последние сутки, 1 сентября, выявили 2 495 новых случаев инфицирования COVID-19.

Отметим, что несмотря на рост заболеваемости, в школах Киева и области 1 сентября прозвучал первый звонок. Новости "Сегодня" писали о том, что школьные линейки отменили, а в школах ввели новые правила для учеников и родителей.

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