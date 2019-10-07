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В Киеве выпал мокрый снег: видео

7 октября, 15:38

Осадки наблюдались в Дарницком районе столицы

В Киеве в понедельник, 7 октября, выпал мокрый снег. Об этом сообщают пользователи паблика "Киев Оперативный", опубликовав соответствующее видео.

При в комментариях жители столицы отмечают, что такие осадки были не по всему города, а только в Дарницком районе. В частности, в центре мокрого снега не заметили.

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Ранее сообщалось, что в столице и области до 9 октября ожидаются сильные ночные заморозки – температура воздуха опустится едва ли не до -5 градусов.

Кроме того, на днях новости "Сегодня" писали, что популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут" снегом. Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

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Киев погода мокрый снег

Источник: Сегодня

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