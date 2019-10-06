Пора на лыжи: Карпаты засыпало снегом (видео)

Уже несколько часов на главных горнолыжных курортах страны не прекращается снегопад

Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Спустя месяц после первого снегопада в сентябре, популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом.

В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин.

Реклама

На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут" снегом. Как свидетельствуют данные с камер наблюдения, снегопад продолжается и сейчас. На данный момент температура в Буковеле составляет 1,4 градуса ниже нуля.

Напомним, что с 7 по 9 октября в ряде областей Украины ожидаются сильные заморозки. В частности, температура на севере, западе и в центре страны опустится до 5 градусов ниже нуля.

Как сообщали "Сегодня", в ночь с 30 сентября на 1 октября из-за осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 102 населенных пунктов в пяти областях. В частности, во Львовской области без электричества остались 55 населенных пунктов, в Тернопольской – 18, в Волынской – 12, в Киевской – 9, в Житомирской – 8.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама