Сделать стартовой
26,41
29,55
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

В Киеве заметили новый вид рекламы наркотиков

29 мая, 13:29

Активисты констатируют, что полностью уничтожить наркорекламу они вряд ли смогут


Новый вид рекламы наркотических препаратов заметили в столице. Так, названия сайтов и каналов по продаже опасных веществ наркоторговцы пишут на наклейках, после чего цепляют их в людных местах – на остановках, у банкоматов и школ. Активисты такие надписи срывают, а рекламу на стенах закрашивают. Но признаются, что этого недостаточно. Журналисты "Сегодня" выясняли, как еще можно бороться с наркоторговлей.

На столичной Троещине губительные надписи – на каждом шагу, рекламируют спайсы, амфетамины.

"Мы знаем такие летальные исходы, когда дети, употребляя, убивали своих родителей, либо просто выпрыгивали из окон", – рассказал руководитель общественной организации Владимир Курач.

Бороться с наркограффити он начал полтора года назад. При этом признается, что и сам когда-то был в зависимости, были и больницы, и проблемы с полицией, а также тюрьмы. Он говорит, что вместе с неравнодушными горожанами он еще и блокирует аккаунты преступников.

"Заходим на этот канал, который продает (наркотики – ред.). Выбираем "пожаловаться". Пишем слова drugsell", – уточняет он.

Жители микрорайна говорят, что видят странных незнакомцев видят каждый день. Тем временем одну из надписей с рекламой запрещенных веществ нарисовали прямо напротив школы. Активисты говорят, что на крючок наркоторговцев часто попадают именно подростки. Дети подтверждают – некоторые старшеклассники наркотики покупают.

"Наркотиками торговали, курят в школе нашей. Уже пару человек в больнице от того, что им продали наркотики", – рассказывают школьники.

Чиновники напоминают, что зарисовывать пагубную рекламу должны балансодержатели территорий. Их работу контролируют специальные инспекторы, однако дворники говорят, что краску им дают крайне редко.

"Ну мы краской закрашиваем, а потом они снова начинают писать. А что мы? Ничего. Боремся", – сообщила дворник Евгения Васильевна.

Юристы добавляют, что находить горе-художников крайне сложно и даже если преступника поймают – он может избежать ответственности. Адвокат Дмитрий Головко уточняет, что нарушитель может заявить, что не рисует граффити с целью популяризации употребления наркотиков, а что это его художественное видение чего-либо.

Активисты констатируют, что полностью уничтожить наркорекламу они вряд ли смогут. Впрочем, все не зря, если их усилия спасут хотя бы одну жизнь.

Напомним, что в Киеве полицейские разоблачили и задержали двух мужчин, которые сбывали наркотики.

Также мы сообщали, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, наркотики, реклама

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве заметили новый вид рекламы наркотиков". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Разоблачение наркоторговцев в Запорожье: "прибыль" достигала полутора миллионов гривен за месяц

Сегодня, 12:08

Банду разоблачила СБУ, а задерживали с помощью спецназовцев КОРДа

В Полтаве задержали агрессивного иностранца, изъяты пистолеты и гранаты: фото

25 мая, 20:03

Мужчина задержан полицейскими, а позже арестован судом

Во Львовской области задержали наркоторговца

25 мая, 07:08

Житель Львова – химик по образованию, организовал в своем доме лабораторию по изготовлению амфетамина

В Киеве будут судить супругов-наркоторговцев

23 мая, 11:29

Задержанные уже были ранее судимы, однако их отправили под домашний арест

Вымершая более 130 тыс. лет назад птица "воскресла"

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Как выглядят 16 самых красивых женщин планеты

Украинская ответочка России

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

Полякова высказалась о поющих в России коллегах

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии

54-летняя Моника Беллуччи поделилась пикантным снимком

Ларин спел прощальную песню уходящим чиновникам Порошенко

Эстония: РФ нападет на Беларусь, но при одном условии

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Категорически нельзя идти в туалет, проснувшись ночью

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Сегодня, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Сегодня, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

27 мая, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

27 мая, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Гордон уходит с телеканала "112 Украина"

Фигуриста довели до самоубийства и обвинили посмертно

5 важных советов как научиться откладывать деньги правильно
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь