В Киеве заметили новый вид рекламы наркотиков
Активисты констатируют, что полностью уничтожить наркорекламу они вряд ли смогут
Новый вид рекламы наркотических препаратов заметили в столице. Так, названия сайтов и каналов по продаже опасных веществ наркоторговцы пишут на наклейках, после чего цепляют их в людных местах – на остановках, у банкоматов и школ. Активисты такие надписи срывают, а рекламу на стенах закрашивают. Но признаются, что этого недостаточно. Журналисты "Сегодня" выясняли, как еще можно бороться с наркоторговлей.
На столичной Троещине губительные надписи – на каждом шагу, рекламируют спайсы, амфетамины.
"Мы знаем такие летальные исходы, когда дети, употребляя, убивали своих родителей, либо просто выпрыгивали из окон", – рассказал руководитель общественной организации Владимир Курач.
Бороться с наркограффити он начал полтора года назад. При этом признается, что и сам когда-то был в зависимости, были и больницы, и проблемы с полицией, а также тюрьмы. Он говорит, что вместе с неравнодушными горожанами он еще и блокирует аккаунты преступников.
"Заходим на этот канал, который продает (наркотики – ред.). Выбираем "пожаловаться". Пишем слова drugsell", – уточняет он.
Жители микрорайна говорят, что видят странных незнакомцев видят каждый день. Тем временем одну из надписей с рекламой запрещенных веществ нарисовали прямо напротив школы. Активисты говорят, что на крючок наркоторговцев часто попадают именно подростки. Дети подтверждают – некоторые старшеклассники наркотики покупают.
"Наркотиками торговали, курят в школе нашей. Уже пару человек в больнице от того, что им продали наркотики", – рассказывают школьники.
Чиновники напоминают, что зарисовывать пагубную рекламу должны балансодержатели территорий. Их работу контролируют специальные инспекторы, однако дворники говорят, что краску им дают крайне редко.
"Ну мы краской закрашиваем, а потом они снова начинают писать. А что мы? Ничего. Боремся", – сообщила дворник Евгения Васильевна.
Юристы добавляют, что находить горе-художников крайне сложно и даже если преступника поймают – он может избежать ответственности. Адвокат Дмитрий Головко уточняет, что нарушитель может заявить, что не рисует граффити с целью популяризации употребления наркотиков, а что это его художественное видение чего-либо.
Активисты констатируют, что полностью уничтожить наркорекламу они вряд ли смогут. Впрочем, все не зря, если их усилия спасут хотя бы одну жизнь.
Напомним, что в Киеве полицейские разоблачили и задержали двух мужчин, которые сбывали наркотики.
Также мы сообщали, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.
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