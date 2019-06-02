В Киеве запустили инклюзивную секцию по футболу

Это – первая площадка в Киеве, где особые ребята могут поиграть в футбол

Теперь он знает, что такое – команда. 15-летний Лев – парень с особыми потребностями. Для него футбол – не просто игра в мяч. Она учит концентрироваться и взаимодействовать с другими игроками.

Они искренние и открытые, вопреки условиям, в которых оказались с рождения. Каждые выходные эти необычные дети приходят сюда, чтобы поиграть в футбол.

Каждый из "футболистов" воспринимает эту игру по-своему. Самое сложное для Льва Михайленко – добавить скорости.

Родители в восторге от тренера. Инклюзивная секция стартовала всего полгода назад, и за это время их дети достигли значительных успехов.

"Максим, как тренер, это нам подарок. В нем есть это внутреннее понимание, этот камертон, который настраивается на детей. Здесь дети с инвалидностью разной, и при этом он умудряется держать их, как команду", – делится Татьяна Михайленко, мама Льва.

Тренер чуток к подопечным. Как учить, ему подсказывает интуиция.

"Нужно любит детей и нужно быть педагогом, и я иду с огромным желанием работать", – говорит он.

Это – первая площадка в Киеве, где особые ребята могут поиграть в футбол. Поддерживать таких детей – мировая практика. В Украине эту традицию совместными усилиями начинают компания ДТЭК и Фонд Shakhtar Socia.

"Давай, играй" – это очень важный для нас проект. Это проект о равных возможностях для всех детей. Только в прошлом году компания ДТЭК открыла 9 новых футбольных площадок и выделила на это около 8 млн гривен. И мы намерены помогать этому проекту и в дальнейшем", – говорит Татьяна Оверина, директор по региональной политике ДТЭК Энерго.

Каждая тренировка – вызов для этих детей. И каждую - Лев ждет с нетерпением. Кроме футбола, парень интересуется настольными играми. Нередко играет с братьями и друзьями. А еще – очень любит читать.

Несмотря на особенности, Лев учится в школе, имеет домашние обязанности. Татьяна готовит сына к обычной жизни.

"Если вы не будете нас загоняют в эти рамки инвалидности, мы будем в этом обществе что-то делать, соответственно общество выиграет от того, что оно что-то от нас получает, а не дает нам в виде пособий или каких-то льгот. А в самом деле, мы можем на это общество же работать", – делится мама Льва.

Ранее мы писали, что в Харькове открыли спортивные группы для детей с инвалидностью, подобные тем, что уже действуют в Мариуполе и Киеве.

Ранее мы писали, что 60 детей записались в проект "Давай, играй" в Счастье Луганской области.

Напомним, что недавно проект "Давай, играй!" начал свою деятельность в г. Зеленодольск (Днепропетровская обл.), г. Ивано-Франковск, г. Бурштын (Ивано-Франковская обл.), г. Червоноград (Львовская обл.), г. Счастье (Луганская обл.), пгт Добротвор (Львовская обл.), г. Белозерское (Донецкая обл.). Социальный проект по развитию массового детского футбола реализуется фондом Shakhtar Social в партнерстве с ДТЭК и расширился до 15-ти городов.

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