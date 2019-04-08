Футбол для каждого: в Харькове открыли спортивные группы для детей с инвалидностью

Футбольный клуб "Шахтер" будет проводить тренировки для детей-инвалидов

Футбол для каждого: в Харькове открыли спортивные группы для детей с инвалидностью 2019-04-08T19:11:00+03:00 Харьков Футбольный клуб "Шахтер" будет проводить тренировки для детей-инвалидов

В Харькове открыли спортивные группы для детей с инвалидностью, подобные тем, что уже действуют в Мариуполе и Киеве. Вместе с тренерами футбольного клуба "Шахтер" на одну из первых тренировок приехали журналисты "Сегодня".

Так, 18-летний Дмитрий бредит футболом и вместе с мамой видел едва ли не все матчи "горняков" и все это время хотел попробовать на поле собственные силы.

"Люблю играть в футбол. Люблю команду. Пятова. Пятов наш кумир", – заявил Дмитрий Данилов, участник проекта "Давай, играй!"

Мама Дмитрия говорит, что долгое время считалось, что командная игра – не для людей с ментальной инвалидностью, и теперь рада, что стереотип наконец разрушен.

"Спасибо, конечно, организаторам этого всего проекта, что дали возможность нашим детям — таким непростым, скажем так, детям — попробовать себя в таком виде спорта", – поблагодарила мать Дмитрия, Наталья Данилова.

Дважды в неделю занятия проводят опытные тренеры-волонтеры. Есть младшая группа и подростковая.

"Занятия направлены на такую двигательную активность детей, на мотивацию действий, на общение. С каждой тренировкой результаты все лучше и лучше", – призналась Елена Гриб, представительница Национальной ассамблеи людей с инвалидностью.

На одну из первых тренировок приехали тренеры футбольного клуба "Шахтер" – Антониу Феррейра и Педру Морейра.

Проект "Давай, играй" внедряет фонд "Шахтер Social". Харьков стал уже третьим городом, где открылись инклюзивные группы.

"Почему это важно? Потому что мы в "Шахтере" считаем, что в футбол могут играть все. Независимо от физических возможностей, от возможностей финансовых. Поэтому мы счастливы, что можем давать детям такую возможность", – подчеркнула Инна Хмизова, директор фонда "Шахтер Social".

Благодаря фонду "Шахтар Social" дети в таких группах занимаются спортом бесплатно.

Ранее мы писали о том, что 7 апреля в Харькове состоялось открытие группы для 40 детей с ментальными и физическими нарушениями развития. Мероприятие прошло в рамках проекта "Давай, играй!" под эгидой Shakhtar Social.

Перед матчем с "Динамо" навестить маленьких спортсменов приехали тренеры "Шахтера" Педру Морейра и Антониу Феррейра. Ребята провели совместную тренировку с португальскими наставниками, смогли вместе поиграть в футбол и получили незабываемые впечатления. Матч "Шахтер" – "Динамо" смотреть онлайн можно было на сайте segodnya.ua с помощью текстовой трансляции.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Футбол для каждого: в Харькове открыли спортивные группы для детей с инвалидностью". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.