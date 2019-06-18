В Киеве жители города вышли на акцию уборки на набережной

Участники собрали 340 килограммов мусора

В Киеве прошла акция, участники которой решили принести пользу природе и устроили уборку мусора на набережной. На старте мусора было настолько много, что участникам пришлось вооружиться огромными пакетами.

Одна из самых младших участниц акции – девочка по имени Кира – она вместе с матерью и сестрой, вооружившись резиновыми рукавичками и мусорными пакетами помогала сделать Киев немного чище.

"Я уже убрала мусор, все уже у меня там, в пакете лежит", – рассказала Кира Сергиенко.

"Я считаю, что надо приучать подрастающее поколение к тому, чтобы защищать планету. И следить за тем, чтобы она была чистая на многие поколения вперед", – отметила другая участница акции Марина Сергиенко.

Журналисты "Сегодня" решили выяснить, кто же разбрасывает мусор под мостом. Пройдя вдоль берега, корреспонденты наткнулись на рыбаков.

"Пьяные оставляют. Кто бухает, тот и сорит, а кто трезвый, тот нормально за собой убирает", – признался один из рыбаков.

"Я рыбак, и постоянно беру мусорный пакет, и еще и за кого-то убираю", – добавил другой.

В этом месте ходят и искатели отходов, а волонтеры находят под кустами остатки проволоки. Ценную медь они забирают, остальное бросают под ноги.

В акции приняли участие также известные спортсмены. Среди них – олимпийские призеры-легкоатлеты, известные баскетболисты, хоккеисты. Для привлечения участников организаторы спрятали среди мусора счастливую открытку. Кто ее найдет – тот и получит приз.

Победителем стал игрок хоккейного клуба "Донбасс" Виктор Захаров. К уборке готовился он готовился загодя, надел спортивную форму, ведь участники акции должны были не просто собирать мусор, но и бегать наперегонки. Это так называемый плоггинг. Однако бегать не пришлось.

"Мне понравилось участвовать. Спасибо, что пригласили, а так пробежки не вышло, потому что мусор – каждых полметра. Это там, где-то в Швеции, наверное, они бегают и раз на сто метров какую-то бутылку или что-то, а у нас очень много мусора", – рассказал Виктор Захаров, игрок хоккейного клуба "Донбасс".

Виктор получил приз – часы. Однако довольным остался не только победитель, но и все участники, ведь за полтора часа они собрали 340 килограммов мусора. Его отдадут на переработку.

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