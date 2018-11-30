В Киевраду просто так не впустят: посетителей заставят писать заявление

Сегодня, 09:47

На последней сессии депутаты приняли решения по двум скандальным застройкам

В Киевраду просто так не впустят: посетителей заставят писать заявление
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Киевские депутаты изменили дату начала работы нового порядка доступа граждан к заседаниям Киеврады. С 1 февраля 2019 года все, кто желает попасть на сессию, должны будут подать письменное заявление или заполнить электронную форму на сайте Киеврады.

Кроме того, попасть в КГГА смогут одновременно до 60 человек.

На последней сессии, которая состоялась 29 ноября, депутаты расторгли договор аренды земучастка на Андреевском спуске, 14-16, с частной компанией, которая вела там строительство 9-этажного отеля. Причина: нарушение требований по высотности застройки в исторической части города (максимально допустимая на этом участке – 12 м).

Вместе с тем, депутаты Киеврады не разорвали договор с инвестором, который строит ТЦ на Почтовой площади. Было решено предложить инвестору предусмотреть в проекте строительство помещения для музея и представить альтернативный проект укрепления раскопок на Почтовой, что позволит археологам завершить работы. Невыполнение инвестором договора будет основанием для его расторжения в одностороннем порядке.

Напомним, раскопки на Почтовой площади начались 3,5 года назад, ученые обнаружили древние строения и улицу времен Киевской Руси, а также множество древних артефактов.
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Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

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