В киевский музей вернули уникальное произведение итальянского Возрождения

Триптих более шести лет находился под наблюдением реставраторов

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в центре столицы вернулось уникальное произведение раннего итальянского Возрождения – алтарный триптих Пьетро ди Николо да Орвието "Мадонна с младенцем и святыми Бенедиктом и Иеронимом".

Как сообщает пресс-служба музея, триптих из коллекции Богдана и Варвары Ханенко из-за своего возраста нуждался в серьезных консервационных мероприятиях, поэтому более шести лет находился под наблюдением реставраторов.

"Благодаря высокопрофессиональной команде Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины алтарь наконец вернулся в постоянную экспозицию", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/khanenkomuseum

Специалисты также разработали уникальную конструкцию, позволяющую представить триптих в зале средневекового искусства.

Ранее сообщалось, что в здании Художественного музея Украины на ул. Грушевского завершилась первая очередь реставрации. "Сегодня" посетила сокровищницу украинского искусства и узнала, что там изменилось и что еще будут реставрировать в здании.

Также напомним, что в Полтавской области открыли музей пива и самогона и выбрали для этого кабак, в котором ранее во время путешествия на неделю задержался Тарас Шевченко.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В киевский музей вернули уникальное произведение итальянского Возрождения". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"