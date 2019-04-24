В киевский музей вернули уникальное произведение итальянского Возрождения
Триптих более шести лет находился под наблюдением реставраторов
В Музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в центре столицы вернулось уникальное произведение раннего итальянского Возрождения – алтарный триптих Пьетро ди Николо да Орвието "Мадонна с младенцем и святыми Бенедиктом и Иеронимом".
Как сообщает пресс-служба музея, триптих из коллекции Богдана и Варвары Ханенко из-за своего возраста нуждался в серьезных консервационных мероприятиях, поэтому более шести лет находился под наблюдением реставраторов.
"Благодаря высокопрофессиональной команде Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины алтарь наконец вернулся в постоянную экспозицию", - говорится в сообщении.
Специалисты также разработали уникальную конструкцию, позволяющую представить триптих в зале средневекового искусства.
Ранее сообщалось, что в здании Художественного музея Украины на ул. Грушевского завершилась первая очередь реставрации. "Сегодня" посетила сокровищницу украинского искусства и узнала, что там изменилось и что еще будут реставрировать в здании.
Также напомним, что в Полтавской области открыли музей пива и самогона и выбрали для этого кабак, в котором ранее во время путешествия на неделю задержался Тарас Шевченко.
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