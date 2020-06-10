В киевском ботсаду расцвели пионы и маки (фото)

В Национальном ботаническом саду имени Гришко, который расположен на столичном Печерске, расцвели маки и пионы.

Так, фотографии цветущих растений появились на странице ботсада в Facebook.

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В ботсаду уточнили, что сорта пионов Cora Stubbs и Velma Atkinson – одними из первых начинают цветение в группе Lactiflora с японской формой цветка. Тем временем цветущие маки можно найти на участке "Гравийный сад".

Напомним, что ботсад после карантина открылся для посетителей с 11 мая.

Посещение разрешено с соблюдением нескольких ограничений. Так, на территории парка разрешено находиться группами не более трех человек. Запрещено при этом проводить любые групповые мероприятия и события, в т. ч. экскурсии.

Общими правилами посещения в ботсаду запрещено:

Срывать или повреждать растения.

Ходить по газонам и цветникам.

Засорять территорию ботанического сада.

Устраивать пикники, разводить костры.

Ездить на велосипедах, самокатах и ​​пользоваться другим спортивным снаряжением.

Портить заборы, информационные щиты, охранные знаки, указатели.

Выгуливать собак и других животных.

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Как ботсад переживал карантин, смотрите в сюжете:

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