В киевском ботсаду расцвели пионы и маки (фото)

В Национальном ботаническом саду имени Гришко, который расположен на столичном Печерске, расцвели маки и пионы.
Так, фотографии цветущих растений появились на странице ботсада в Facebook.
В ботсаду уточнили, что сорта пионов Cora Stubbs и Velma Atkinson – одними из первых начинают цветение в группе Lactiflora с японской формой цветка. Тем временем цветущие маки можно найти на участке "Гравийный сад".
Напомним, что ботсад после карантина открылся для посетителей с 11 мая.
Посещение разрешено с соблюдением нескольких ограничений. Так, на территории парка разрешено находиться группами не более трех человек. Запрещено при этом проводить любые групповые мероприятия и события, в т. ч. экскурсии.
Общими правилами посещения в ботсаду запрещено:
- Срывать или повреждать растения.
- Ходить по газонам и цветникам.
- Засорять территорию ботанического сада.
- Устраивать пикники, разводить костры.
- Ездить на велосипедах, самокатах и пользоваться другим спортивным снаряжением.
- Портить заборы, информационные щиты, охранные знаки, указатели.
- Выгуливать собак и других животных.
Как ботсад переживал карантин, смотрите в сюжете:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк