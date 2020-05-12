В Киеве люди выстроились в очередь, чтобы попасть в открытый ботсад

Национальный ботанический сад имени Гришко в Киеве, на территории которого расположен охваченный коронавирусом Ионинский монастырь, открылся для посетителей с 11 мая.
Как сообщила администрация ботсада на своей странице в Facebook, посещение разрешено с соблюдением нескольких ограничений. Так, на территории парка разрешено находиться группами не более трех человек. Запрещено при этом проводить любые групповые мероприятия и события, в т. ч. экскурсии. Посещение детских площадок также запрещено.
Общими правилами посещения в ботсаду запрещено:
- - срывать или повреждать растения.
- - ходить по газонам и цветникам.
- - засорять территорию ботанического сада.
- - устраивать пикники, разводить костры.
- - ездить на велосипедах, самокатах и пользоваться другим спортивным орудием.
- - портить заборы, информационные щиты, охранные знаки, указатели.
- - выгуливать собак и других животных.
Вместе с тем, как сообщает "Вечерний Киев", после открытия в ботсаду наблюдался настоящий наплыв посетителей. При этом из-за желающих попасть в ботсад на входе возникли очереди.
Отметим, что как раз сейчас в ботсаду активно цветет сирень.
Напомним, что с 12 мая в Киеве смогут работать летние площадки кафе и ресторанов, заработают парикмахерские и салоны красоты. Отметим, что ранее в Киевской городской администрации обещали с 12 мая увеличить количество рейсов общественного транспорта.
Подробнее о том, что разрешено в столице со смягчением карантина, смотрите в сюжете:
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