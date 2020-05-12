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В Киеве люди выстроились в очередь, чтобы попасть в открытый ботсад

12 мая, 09:51

Наталья Руда

На территории ботсада расположен Ионинский монастырь, где ранее произошла вспышка коронавируса

Национальный ботанический сад имени Гришко в Киеве, на территории которого расположен охваченный коронавирусом Ионинский монастырь, открылся для посетителей с 11 мая.

Как сообщила администрация ботсада на своей странице в Facebook, посещение разрешено с соблюдением нескольких ограничений. Так, на территории парка разрешено находиться группами не более трех человек. Запрещено при этом проводить любые групповые мероприятия и события, в т. ч. экскурсии. Посещение детских площадок также запрещено.

Общими правилами посещения в ботсаду запрещено:

  • - срывать или повреждать растения.
  • - ходить по газонам и цветникам.
  • - засорять территорию ботанического сада.
  • - устраивать пикники, разводить костры.
  • - ездить на велосипедах, самокатах и ​​пользоваться другим спортивным орудием.
  • - портить заборы, информационные щиты, охранные знаки, указатели.
  • - выгуливать собак и других животных.

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Вместе с тем, как сообщает "Вечерний Киев", после открытия в ботсаду наблюдался настоящий наплыв посетителей. При этом из-за желающих попасть в ботсад на входе возникли очереди.

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Фото: @kirilltikhov

Отметим, что как раз сейчас в ботсаду активно цветет сирень.

Напомним, что с 12 мая в Киеве смогут работать летние площадки кафе и ресторанов, заработают парикмахерские и салоны красоты. Отметим, что ранее в Киевской городской администрации обещали с 12 мая увеличить количество рейсов общественного транспорта.

Подробнее о том, что разрешено в столице со смягчением карантина, смотрите в сюжете:

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Киев карантин ботанический сад

Источник: Сегодня

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