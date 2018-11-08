ФОТОФАКТ. В киевском парке клумбу украсили капустой

Сегодня, 17:37

Растение смотрится очень необычно


Фото: Киевзеленстрой

Фото: Киевзеленстрой

Фото: Киевзеленстрой

Фото: Киевзеленстрой

Фото: Киевзеленстрой

В КП СЗН Дарницкого района сообщают о необычном декоре, который используется осенью для украшения парков. Это…капуста! Но непростая, а декоративная.

"На улице осень ... Краски цветников потускнели, а тут – такой взрыв энергии. Капуста декоративная – малораспространенная в цветочном оформлении парков. И зря! Среди увядающей природы декоративная капуста украшает осенние клумбы своими яркими красками", – сообщили в коммунальном предприятии и опубликовали фото высадки растения на клумбе в парке.

Точную локацию, правда, не уточняют. Но, судя по фотографиям, это парк Партизанской славы – один из крупнейших в Дарницком районе.

Недавно здесь, кстати, коммунальщики вместе с неравнодушными жителями высадили и и молоденькие саженцы сосны.

Напомним, на пересечении улицы Светлицкого и проспекта Победы на Виноградаре обустроят новый сквер.  Автором проекта новой зеленой зоны стал студент третьего курса архитектурного факультета Киевского национального университета строительства и архитектуры. Вместе с тем, студенческий проект еще пройдет доработку профессиональных проектировщиков.

Кроме того, в новом сквере Киева установили огромный циркуль. Арт-объект украсил скверик в Соломенском районе. Раньше там стоял развалившийся МАФ.
Киев, капуста, украшения, коммунальщики, киевзеленстрой, растение, парк Партизанской славы
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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