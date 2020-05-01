Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киевском СИЗО готовят платные камеры

1 мая, 04:34

Руслан Ровик

Шесть человек смогут получить комфортные условия пребывания в изоляторе

В следственном изоляторе Киева готовят платные камеры, рассчитанные на шесть мест.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Мы сейчас обустраиваем эти камеры в ручном режиме и знаем, сколько их будет в каждом учреждении. Начинаем с Киевского СИЗО. В нем будет шесть мест", - рассказала Высоцкая.

Реклама

По ее словам, договор о поселении в улучшенную камеру будут письменно заключать заключенные и администрация учреждения. Также в них установят системы видеонаблюдения – для мониторинга заполнения таких камер.

"Также у нас есть информация по наполнению спецсчетов. И таким образом мы можем раз в неделю или в месяц сопоставлять информацию, которая подается администрацией, с фактическим нахождением кого-то в камерах. Нас не интересует, кто именно там находится. Раз находится – значит, в этот день должна быть оплата", - заявила заместитель министра.

Высоцкая подчеркнула, что такие нововведения должны исключить коррупцию в этих учреждениях.

В тренде
Пожары в Чернобыльской зоне на 25 день: что известно (фото и видео)

"Вместо того, чтобы кому-то отдельно платить незаконно, деньги получает государство, а затем за эти деньги создает лучшие условия. Мы хотим, чтобы эти деньги поступали в спецфонд учреждения, которое мы контролируем", - резюмировала чиновница.

Реклама

Напомним, ранее украинский Кабмин принял постановление об улучшении содержания в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах.

Кроме того, глава Минюста Денис Малюська предложил выставить на торги украинские тюрьмы, а полученные от продажи деньги направить на улучшение условий содержания заключенных.

А новости "Сегодня" показывали сюжет о планах министра изменить порядки в Лукьяновском СИЗО:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев камера СИЗО Минюст арестант

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Смерть от коронавируса в 31 год: что известно про умершего киевлянина
Смерть от коронавируса в 31 год: что известно про умершего киевлянинаДругие новости
Киевлян напугали необъяснимые огни в ночном небе над городом: видео
Киевлян напугали необъяснимые огни в ночном небе над городом: видеоДругие новости
В Киеве рассказали, кто может посетить кладбище без огромного штрафа
В Киеве рассказали, кто может посетить кладбище без огромного штрафаДругие новости
Стало известно решение суда в отношении украинцев, сбежавших из обсервации в центре Киева
Стало известно решение суда в отношении украинцев, сбежавших из обсервации в центре КиеваДругие новости
Коронавирус в Киеве: число погибших от COVID-19 выросло до 22 человек
Коронавирус в Киеве: число погибших от COVID-19 выросло до 22 человекДругие новости
Среди умерших от коронавируса в Киеве – семейная пара
Среди умерших от коронавируса в Киеве – семейная параДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...