В Киевском СИЗО готовят платные камеры

Шесть человек смогут получить комфортные условия пребывания в изоляторе

В следственном изоляторе Киева готовят платные камеры, рассчитанные на шесть мест.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Мы сейчас обустраиваем эти камеры в ручном режиме и знаем, сколько их будет в каждом учреждении. Начинаем с Киевского СИЗО. В нем будет шесть мест", - рассказала Высоцкая.

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По ее словам, договор о поселении в улучшенную камеру будут письменно заключать заключенные и администрация учреждения. Также в них установят системы видеонаблюдения – для мониторинга заполнения таких камер.

"Также у нас есть информация по наполнению спецсчетов. И таким образом мы можем раз в неделю или в месяц сопоставлять информацию, которая подается администрацией, с фактическим нахождением кого-то в камерах. Нас не интересует, кто именно там находится. Раз находится – значит, в этот день должна быть оплата", - заявила заместитель министра.

Высоцкая подчеркнула, что такие нововведения должны исключить коррупцию в этих учреждениях.

"Вместо того, чтобы кому-то отдельно платить незаконно, деньги получает государство, а затем за эти деньги создает лучшие условия. Мы хотим, чтобы эти деньги поступали в спецфонд учреждения, которое мы контролируем", - резюмировала чиновница.

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Напомним, ранее украинский Кабмин принял постановление об улучшении содержания в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах.

Кроме того, глава Минюста Денис Малюська предложил выставить на торги украинские тюрьмы, а полученные от продажи деньги направить на улучшение условий содержания заключенных.

А новости "Сегодня" показывали сюжет о планах министра изменить порядки в Лукьяновском СИЗО:

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