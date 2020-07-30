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В Киевской области ликвидировали конвертцентр, который "отмыл" 330 млн гривен

30 июля, 08:55

Наталья Руда Наталья Руда

Фискалы провели 15 обысков

В Киевской области ликвидировали конвертационный центр, через который было проведено операций более чем на 330 миллионов гривен.

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Об этом сообщается на сайте территориальных органов Государственной фискальной службы в регионе.

"В рамках досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358 УК Украины, была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики противоправные услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность. Реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам "центра минимизации платежей в бюджет" предприятий за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (промышленные и строительные товары)", – говорится в сообщении.

В свою очередь преступники "отмывали" деньги и передавали наличку вместе с поддельными документами.

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Фискалы провели 15 обысков – в офисах и по месту жительства фигурантов, а также в авто. Были изъяты 60 поддельных печатей, первичные бухгалтерские документы и черновые записи.

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Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность мощного конвертационного центра в Киеве с общим оборотом более одного миллиарда гривен в год.

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киевская область налоговики конвертцентр

Источник: Сегодня

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