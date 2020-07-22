В Киевской области нашли древние захоронения (фото)

В Переяславе Киевской области археологи нашли древние захоронения, а также костяные, керамические и глиняные изделия разных периодов.

Как пишет Переяслав.City, раскопки велись на участке 15 на 15 метров, который выкупили под строительство места торговли. Эта территория относится к "Окольному граду" древнерусского периода и так называемого "Нижнего" города в XVII-XVIII веках и имеет охранный статус памятника археологии национального значения, поэтому перед строительными работами к исследованию привлекли археологов.

"В северо-восточной части раскопа нашли четыре древних захоронения: два принадлежат взрослым лицам, еще одно девушке-подростку и младенцу. Одно из взрослых захоронений частично повреждено уже в советское послевоенное время, когда от соседней многоэтажки прокладывали трубу канализации. Все захоронения осуществлены по христианскому обряду – головами возложенные на запад", – рассказал изданию кандидат исторических наук, заведующий научно-исследовательского сектора "Археологическая экспедиция" Национального историко-этнографического заповедника "Переяслав" Александр Прядко.

По его словам, сначала все указывало на то, что захоронение – древнерусских времен, так как рядом с девушкой нашли пирофилитовое пряслице и бусины. Однако при тщательной расчистке места захоронения на груди у девушки-подростка обнаружили три нательных медных крестика, форма которых указывает на XVIII век.

"А откуда взялись древнерусские артефакты на месте более позднего захоронения? Без сомнения, когда захоронения проводили, при этом нарушили древний "культурный" слой вместе с предметами, характерными для той эпохе", – разъяснил Прядко.

Позднее останки будут перезахоронены.

Отмечается, что до конца 90-ых на месте проводимых раскопок также находился военный комиссариат, размещавшийся в деревянном доме священника, построенном в ХІХ веке. В фундаменте нашли монеты из серебра и меди. Также нашли очень много костяных изделий со следами обработки, предположительно, древнерусского периода, а также много изделий из керамики разных периодов. Древнейшие и самые редкие – конца Х века, есть еще изделия XI, XII веков, первой половины XIII века, а также остатки глиняных изделий ХVІ века.

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