В Киевской области создали клубнично-лавандовую ферму для селфи

На ферме также можно вдоволь наесться вкусных ягод

В Киевской области создали клубнично-лавандовую эко-ферму, на которой можно не только вдоволь наесться вкусных ягод, но и сделать яркие селфи. На ферме побывали и журналисты "Сегодня".

Так, супруги Мирослава и Александр решили отойти от традиционных ферм-развлечений, где варят сыр или обнимают баранов, и предложили локации для колоритных фото.

"В прошлом году мы пытались работать на ягодный рынок, как показала практика, это не столь выгодно, как хотелось бы. Соответственно, приходится искать другие варианты. И спрос именно вот на такой туризм в Украине растет", - создатель эко-фермы Александр Мостепанюк.

Для старта вложили 200 тысяч гривен, на 30-ти сотках высадили клубнику и ежевику. Пока затраченное еще не окупилось, впрочем желающих побывать на так называемой ферме для хипстеров все больше. Среди тех, кто ищет оригинальные локации для фото, есть и блогеры.

"Благодаря таким местам, под хорошее настроение, можно сфотографироваться и выложить на свою страницу в Интсаграм", – отметила блогер Ирина Кучер.

При этом клубничные плантации – не единственное, чем привлекают фото-туриста.

"Наши кусты – они довольно молодые, лаванда она начинает цвести в июне", – отметила основательница эко-фермы Мирослава Линская.

Сейчас насладиться пряными ароматами фиолетовых кустов пока не удастся, так как они очень малы. Впрочем, уже в следующем году в лавандовом море позволят не только устроить фотосессию, но и отпраздновать свадьбу.

Напомним, несмотря на дожди и грозы в Украине, сезон клубники входит в разгар. Однако стоимость ягод пока еще отпугивает покупателей.

При этом с начала мая цены на отечественную клубнику упали в три раза из-за мощной конкуренции с относительно дешевой импортной ягодой.

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