В Киевской области ужесточают карантин: что запрещено

Ограничили работу кафе, баров и ресторанов, а также ночных клубов

В Киевской области с 17 июля усиливают карантинные ограничения. Соответствующее решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Как сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации, по результатам рассмотрения эпидемической ситуации в регионе комиссия решила ограничить:

проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) с наполненностью меньше 50 процентов стационарно размещенных мест для сидения и/или меньше одного человека на 5 кв. метров площади здания;

время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности с 23:00 и до 7:00.

Усилить контроль:

за соблюдением противоэпидемических мероприятий при перевозке пассажиров, работы общепита, а также развлекательных заведений в ночное время суток;

ежедневно проводить мониторинг противоэпидемической ситуации на территории области и в случае изменений показателей эпидемической ситуации инициировать проведение внеочередного заседания Киевского областной комиссии ТЭБ и ЧС по рассмотрению вопроса по внедрению или отмене ослабления противоэпидемических мероприятий.

В КОГА уточнили, что загруженность коек в учреждениях здравоохранения в регионе, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 составляет 11,88%, что меньше 50%; среднее количество тестирований методом ПЛР и ИФА составляет 44,80 – более 24% на 100 000; коэффициент выявления случаев заболевания COVID-19 составляет 6,06%, что меньше 11%; показатель динамики роста случаев COVID-19 составляет 1,25 – меньше 10%.

Отметим, на 16 июля в области было подтверждено 3144 случаев инфицирования коронавирусом. В том числе у 266 детей и у 531 медицинского работника.

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Напомним, что на этой неделе в Киеве коронавирус побил рекорд по суточному количеству инфицированных.

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