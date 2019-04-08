ФОТОФАКТ. В Киевской области вырастили самый большой в Украине шампиньон
Вес гиганта составил 3820 грамм, диаметр шляпки – 39 см
В Киевской области в Бело-Церковском районе зарегистрировали новый рекорд. Здесь вырастили гриб, который не помещается ни в одну корзинку грибника.
Гигантский шампиньон вырастили на фабрике грибов в Киевской области. Вес гиганта составил 3820 грамм, диаметр шляпки – 39 см, а окружность 114 сантиметров. Рекорд был зафиксирован специалистами Национального реестра рекордов Украины.
Фото: Национальный реестр рекордов Украины
Напомним, что гигантский гриб весом почти 18 килограммов нашли и сорвали жители села в Киевской области в прошлом году. На мопеде огромный гриб от огорода, где его нашли, привезли к Дому культуры, позвали агронома. Тот сказал, что это – гриб-дождевик. Его точный вес – 17 килограммов 750 граммов, а размером он с велосипедное колесо. Гриб-гигант в селе называли настоящим чудом. Есть его не стали – отставили как экспонат возле Дома культуры. При этом гриб съедобный, но идею приготовить из него ужин селяне отбросили.
Также сообщалось, что редкие белые трюфели случайно нашли в лесах Винницкой области. Мало кто из местных жителей их собирает: одни их просто не знают, другие – путают с ядовитыми.
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