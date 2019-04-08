ФОТОФАКТ. В Киевской области вырастили самый большой в Украине шампиньон

Вес гиганта составил 3820 грамм, диаметр шляпки – 39 см

Фото: Национальный реестр рекордов Украины.

В Киевской области вырастили самый большой в Украине шампиньон Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b20/f11/5cab20f11d9d4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b20/f11/5cab20f11d9d4.jpg 2019-04-08T13:34:00+03:00 Другие новости Вес гиганта составил 3820 грамм, диаметр шляпки - 39 см

В Киевской области в Бело-Церковском районе зарегистрировали новый рекорд. Здесь вырастили гриб, который не помещается ни в одну корзинку грибника.

Гигантский шампиньон вырастили на фабрике грибов в Киевской области. Вес гиганта составил 3820 грамм, диаметр шляпки – 39 см, а окружность 114 сантиметров. Рекорд был зафиксирован специалистами Национального реестра рекордов Украины.

Фото: Национальный реестр рекордов Украины

Напомним, что гигантский гриб весом почти 18 килограммов нашли и сорвали жители села в Киевской области в прошлом году. На мопеде огромный гриб от огорода, где его нашли, привезли к Дому культуры, позвали агронома. Тот сказал, что это – гриб-дождевик. Его точный вес – 17 килограммов 750 граммов, а размером он с велосипедное колесо. Гриб-гигант в селе называли настоящим чудом. Есть его не стали – отставили как экспонат возле Дома культуры. При этом гриб съедобный, но идею приготовить из него ужин селяне отбросили.

Также сообщалось, что редкие белые трюфели случайно нашли в лесах Винницкой области. Мало кто из местных жителей их собирает: одни их просто не знают, другие – путают с ядовитыми.

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.