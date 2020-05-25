В Киевской области запускают транспорт и открывают детские садики

В Киевской области с 26 мая будет ослабдяют карантин. Так, со вторника начнется работа городского и междугородного транспорта, работу детских садов, гостиниц и спортивные соревнования.

"Есть все основания смягчить карантин в регионе уже завтра, в во вторник, 26 мая. Отдельно отмечаю, что это решение не окончательное. Мы продолжаем отслеживать эпидемическую ситуацию ежедневно. И в случае, заболеваемость будет расти, карантин вновь могут усилить. Это все напрямую зависит от нас с вами", – сообщил временно исполняющий обязанности главы КОГА Василий Володин.

Чиновник во время брифигна уточнил, что местный и пригородный транспорт будет работать, если пассажиров в нем будет не больше, чем сидений в автобусах, и все они будут в масках. Кроме того, салоны нужно дезинфицировать в начале смены, а водители должны проходить температурный скрининг, и также быть в маске.

Также разрешат работу детсадов и гостиниц.

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Отметим, на утро 25 мая в Киевской области – 18 новых случаев COVID-19. За все время пандемии в столичном регионе подтверждено 1437 случаев заболевания, среди них – 116 у детей и 247 – у медработников.

Ранее сообщалось, что 22 мая карантин в Киевской области решили не ослаблять из-за показателей по заболеваемости. Так, они должны быть не более 12 заболевших на 100 тысяч населения. Тогда власти региона отметили, что количество случаев инфицирования коронавирусом в области превышало допустимую норму – 14 человек на 100 тыс. населения.

Напомним, с 22 мая карантин в Украине из общенационального стал региональным: по каждой области власти решают отдельно, вводить новые ослабления или пока нет. Сайт "Сегодня" разобрался, что еще будет разрешено людям в тех регионах, где эпидемическая ситуация позволяет ослабить карантин.

Смотрите в инфографике, что разрешено в стране с 22 мая:

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/ Фото: Сегодня

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