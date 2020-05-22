В Киевской области решили не ослаблять карантин с 22 мая

В регионе количество случаев инфицирования коронавирусом, как пояснили в КОГА, превышает допустимую норму

В Киевской области с 22 мая не будет ослабляться карантин. Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации (КОГА).

В КОГА, ссылаясь на постановление Кабмина, напомнили, что для ослабления карантина инцидентность (общее количество новых случаев заражения за неделю на 100 тыс. человек) должна составлять менее 12 человек на 100 тыс. населения; загруженность коек в больницах должна быть менее 50%, а среднее количество ПЦР-тестов должно быть более 12 на 100 тыс. человек в течение последних семи дней. Власти региона отметили, что количество случаев инфицирования коронавирусом в области пока что превышает допустимую норму – 14 человек на 100 тыс. населения.

"Так как один из необходимых факторов (а именно – инцидентность) превышает установленный показатель, региональная комиссия по ТЭБ и ЧС не имеет права принять решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий", – говорится в сообщении.

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Уточняется, что ситуация ежедневно мониторится, и если будут улучшения, то решение по ослаблению карантина будет принято оперативно.

Таким образом, пока что не ясно, будет ли в области запускаться работа общественного транспорта.

Отметим, что по состоянию на 22 мая в Киевской области подтверждены 1344 случая инфицирования коронавирусом, из которых за минувшие сутки – 28 случаев.

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Напомним, с 22 мая карантин в Украине из общенационального стал региональным: по каждой области власти решают отдельно, вводить новые послабления или пока нет. Сайт "Сегодня" разобрался, что еще будет разрешено людям в тех регионах, где эпидемическая ситуация позволяет ослабить карантин.

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Смотрите в инфографике, что разрешено в стране с 22 мая:

/ Фото: Сегодня

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