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В Киевской области живет единственный в Украине укротитель титана

Сегодня, 14:10

Дмитрий Кушнирук делает цветы и животных из титановых проводов

В Киевской области живет единственный в Украине укротитель титана Другие новости Дмитрий Кушнирук делает цветы и животных из титановых проводов

В Киевской области живет единственный в Украине мастер, занимающийся художественной электро-сваркой из титана. Насекомые, животные и цветы – его работы находятся в частных коллекциях в разных странах мира. Уже 30 лет титановые провода он превращает в произведения искусства, и равных ему в Украине нет.

В мастерской Дмитрия Кушнирука, где десятки кусачек, ножниц, отверток и циркулей, как в операционной – каждый инструмент на своем месте. Титан – материал легкий и прочный, его используют для строительства подводных лодок и космических аппаратов, однако его можно превратить в целые картины и композиции.

"В титане дубляж невозможен, по той причине, что титан льется в вакууме, в вакуумной печке, это довольно таки  дорогостоящее дело", – признается мастер.

Титановые швы мастер накладывает друг за другом, говорит, занятие напоминает вышивание – движение за движением и вырисовывается картина. Впрочем, работа небыстрая, иногда на детали уходит до двух лет.

Метод художественного сварки еще в начале 70-х разработал мастер учебного центра Института электросварки имени Патона Григорий Дочкин. Именно он и стал наставником Кушнирука. Также в начинаниях Кушнирука поддерживает его супруга.

Ранее сообщалось, что в Киеве на минувшей неделе в музейно-выставочном центре "Музей истории Киева" (ул. Б. Хмельницкого, 7) открыли необычную выставку под названием "Древесина. Вторая жизнь". Скульптор и художник Андрей Ревенко представил серию скульптур со старого дерева, выполненных в абстрактном стиле. Одна из тем его работ — быстротечность времени.

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Тег художник, киевская область, титан

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