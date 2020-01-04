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В Лавре выставили мощи святого Луки

4 января, 16:50

Церковь признала мучеником известного хирурга Валентина Войно-Ясенецкого за неотступность от веры

В Киево-Печерской лавре выставили на поклонение мощи святого Луки Крымского. До монашеского пострига он носил имя Валентина Войно-Ясенецкого, был успешным хирургом и ученым, автором полусотни работ по хирургии, физиологии и анатомии.

Будучи уроженцем Крыма, он получил образование в Киеве. Практиковал в начале ХХ века. После того как стал священником, советская власть его несколько раз ссылала в лагеря. Впрочем, ни врачебной практики, ни богослужений, которые проводил тайно, Лука не прекращал. А после смерти церковь признала его мучеником.

"Он не оставил врачебное дело, он пожелал служить Богу и служить людям. Была какая-то конференция, и стали над ним смеяться некоторые его коллеги по врачебному делу и сказали: "Профессор, вот вы оперируете – где вы видели душу? Есть ли душа?" Он так, вытерев лоб от пота, ответил: "Я оперировал голову и ни у одного не видел ума", – рассказал наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел.

Ранее сообщалось, что в алтаре Андреевской церкви в Киеве завершили реставрацию иконы "Тайная вечеря" (XVIII в., холст, масло).

Также мы писали, что в Андреевской церкви Киева состоялась первая архиерейская литургия, возглавляемая экзархами Вселенского патриархата.

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Киев мощи киево-печерская лавра

Источник: Сегодня

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