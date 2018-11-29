Пожар в Минфине: документы и техника не сгорели

При пожаре в здании Минфина в Киеве техника и документы не пострадали. Об этом заявили в пресс-службе ведомства на своей странице в Facebook.

Отмечается, что пожар произошел утром в здании на улице Межигорской, 11. Возгорание произошло в шахте лифта на уровне седьмого этажа, там сгорели кабели.

В связи с этим сотрудники Минфина весь четверг, 29 ноября, будут работать дистанционно или в помещении министерства на улице Грушевского, а в пятницу, 30 ноября, вернутся к обычному режиму работы.

"Пожар в помещении Минфина ликвидировали, опасности для людей или документов нет", – подчеркнули в Минфине. В данное время в ведомстве работают над восстановлением серверов и электронной почты, так как здание обесточили.

Чиновники выразили благодарность пожарным ГСЧС в Киеве "за оперативную и качественную работу". В 8:10 пожар был ликвидирован, никто не пострадал.

Ранее мы писали, что 13 ноября в высотке на Оболони вспыхнул сильный пожар, проходила эвакуация жителей. Возгорание произошло в лифтовой шахте с пятого по 23 этаж. Огонь распространился также на одну из квартир на 20-м этаже. В квартире спасли двух людей, включая одного ребенка.