В сети уже появились фото, как в душе для собак моются люди

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

В подъезде одного из домов в Киеве появились первые душевые кабинки для собак (фото) Александр Марущак https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 2019-08-06T16:48:00+03:00 Другие новости В сети уже появились фото, как в душе для собак моются люди

В социальных сетях киевляне активно обсуждают две смешные фотографии, на которых изображена одна из первых душевых кабинок для животных в жилом доме Соломенского района.

На одном фото в душевой сидит мопсик в костюмчике, а на второй – двое мужчин в шортах. Один из них полностью залез в мойку, а второй поливает его водой.

Фото: Типичный Киев в Facebook

Пользователи социальных сетей недоумевают, мол, не может быть, чтобы в жилых домах Киева были душевые для собак. Многие высмеивают мужчин, моющихся в месте для животных. Но оказывается, душевые для собак – правда.

"Наличие душевых для животных было предусмотрено проектом строительства нового дома на улице Нижнеключевой в Соломенском районе. Это инициатива застройщика", – подсказали нам местные жители.

"Сегодня" убедилась лично в наличии в новостройке душевых для животных. В доме по указанному адресу – просторный холл, и там есть эти кабинки с душем, даже мочалка лежит. Кстати, и табличка есть, где жильцов благодарят за то, что они убирают за своими питомцами.

"Дом еще не заселен, но тут уже живут люди с собачками, и после прогулок, особенно в дождливую погоду, люди моют собак перед тем, как зайти в лифт и в квартиру. Это очень удобно и благородно по отношению к животным, – рассказывает "Сегодня" местная жительница Ольга. – А фото с мужчинами в собачьей душевой – это, скорей всего, кто-то из соседей так пошутил над ними. В доме делают массовые ремонты, возможно, строители в жаркую погоду решили освежиться водичкой, а кто-то из жильцов их сфотографировал и выложил в соцсети. Или просто молодым людям было лень заходить в квартиру, и они приняли душ в парадном".

Напомним, что в Киеве осенью начнут строительство нового многофункционального Центра защиты животных. Новое заведение будет предусматривать ветеринарную клинику с широким спектром услуг, приют для собак и кошек, а также отель для временного пребывания животных на время отъезда хозяев.

Также отметим, что столичные зоозащитники забили тревогу: в городе уничтожают беспризорных котов. По словам волонтеров, вместо того чтобы разрешить четверолапым свободно жить в подвалах домов, коммунальщики заделывают лазейки в такие помещения, из-за чего животные просто гибнут.

Тем временем мужчина с козой на руках вызвал переполох в метро французской столицы. Машинисту пришлось остановить поезд на первой линии метро Парижа, а причиной этого стал мужчина с козой на руках, который отказался выходить из вагона. Когда у пассажиров не вышло заставить его покинуть поезд, они вызвали полицию.

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