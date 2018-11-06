В сквере возле "Политеха" проход пешеходам загородили агитационной палаткой

Ровно неделю назад был открыт новый скверик возле станции метро "Политехнический институт". Вчера, 5 ноября, в начале сквера, прямо на новой дорожке, выложенной строителями, появилась агитационная палатка. Мужчина и женщина сортировали в ней газеты, чтобы раздавать прохожим. Их не смутило то, что они перекрывают проход для пешеходов.

"Мы ничего не нарушаем, людям тут можно пройти, без проблем. А где нам еще стоять? От станции метро нас прогнали и посоветовали стать здесь", – заявила журналисту женщина-агитатор.

Есть ли у них разрешение на установку палатки, агитаторы отвечать отказались. Другие прохожие тоже делали замечание людям в палатке. Кстати, те, кому нравится новый сквер самостоятельно прогоняют с территории сквера стихийных торговцев, которые норовят продавать тут зелень, картошку и другие товары.

А вот сотрудники "Киевзеленстроя" с уборкой сквера опаздывают. Сегодня мусорные урны возле лавочек были переполнены мусором.

"Этого мы и боялись, что уборка нового сквера будет проводиться плохо и он превратиться в свалку мусора", – негодует пенсионерка, которая лично подобрала выпавший мусор и отнесла ее в урну через дорогу.

Напомним, ранее мы сообщали, что в новом сквере Киева установили огромный циркуль. Арт-объект украсил скверик в Соломенском районе столицы.