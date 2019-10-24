Это первое в Европе современное пространство для обучения педагогов

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В Киеве открыли "Освитория.Хаб" – первое в Европе современное пространство для обучения педагогов.

Под крышей бывшего завода "Арсенал" собрались учителя, студенты и инвесторы.

Здесь они смогут предложить и обсудить идеи улучшения украинского образования. Почти ежемесячно известные мировые ученые и преподаватели будут вести лекции и мастер-классы.

На территории "Освитория.Хаб" есть не только библиотека, лекторий и коворкинг, но и парк, и даже – детская комната.

"Чтобы получить талантливых людей, нужно крутое образование. Образование — это тренд номер один в мире. Бизнес — очень гибкий. Бизнесу нужно очень быстро принимать решение, быстро реагировать на изменение. Поэтому, это положительный момент, когда бизнес открывает такие кластеры", – заявил инвестор Василий Хмельницкий.

"Дети — это 15% нашего населения, но они – это 100% нашего будущего. И то, как сегодня мы обучаем их, развиваем их, означает, как мы с вами будем жить завтра, в какой стране", – подчеркнула основательница "Освитория.Хаб" Зоя Литвин.

Напомним, что ранее в Украине внедрили уникальный симулятор для обучения энергетиков.

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