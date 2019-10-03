В Украине внедрили уникальный симулятор для обучения энергетиков

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В Украине разработали уникальный симулятор для обучения энергетиков. Технологии виртуальной реальности используют в медицине, образовании, с их помощью готовят астронавтов.

Вымышленный мир уже больше, чем просто увлекательная игра. Появление очков виртуальной реальности сначала перевернуло мир геймеров, а позже прибор взяли на вооружение ученые, медики и предприниматели.

Виртуальная реальность стали использоваться для обучения. В Украине компания ДТЭК в виртуальном 3D-мире учит электроэнергетиков.

"Мир вокруг меняется. Онлайн-услуги, информационные технологии, системы интеллектуального управления, диджитал-технологии. Все это уже сейчас для нашей компании – необходимость", – заявил генеральный директор ДТЭК Донецкие Электросети Алексей Дегтярев.

Тренажер по технологии виртуальной реальности разработали и впервые в мире применили на Кураховской ТЭС.

Теперь Академия ДТЭК и ДТЭК Донецкие электросети бесплатно передали учебную VR-технологию университету в Мариуполе.

"У нас есть меморандум с компанией ДТЭК по Донецкой области. В рамках этого меморандума проводим огромное количество мероприятий, целью которых является подготовка высококлассных специалистов для потребностей этого нашего предприятия-работодателя", – отметил ректор Приазовского государственного технического университета Вячеслав Волошин.

Ремонтировать что-либо на производстве во время реальной экскурсии студентам не позволят, а вот во время виртуальной – можно.

"Все детали и все нюансы могут быть представлены лучше, чем в настоящей реальности, потому что можно несколько раз повторять. Столько раз, сколько необходимо возвращаться, повторяя тот или иной навык. Пока он не будет отработан, и человек не почувствует, что он уже полностью готов, тогда может выходить в реальность и делать свою работу", – заявила менеджер по развитию талантов Academy DTEK Анна Чилибийськая.

В виртуальной реальности можно учиться без всякого риска для здоровья. Благодаря симулятору работники ДТЭК и мариупольские студенты тренируются ремонтировать оборудование и электросети.

Студентка Денна Золоткова жалеет, что ранее на занятиях VR-очков не было.

"Я поняла для себя, как магистр, что мне как раз за годы обучения в университете не хватало именно такой методики. Потому что не всегда была возможность пойти на какое-то предприятие, увидеть технологию", – отметила она.

"С помощью VR-технологий или VR-тренажера информация лучше запоминается. И это означает, что молодые специалисты точно и успешно смогут использовать свои знания на практике. Мы инвестируем в развитие обучения молодежи, мы инвестируем в безопасность наших сотрудников", – заявил Генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

Благодаря современным тренажерам выпускники вуза не только получат хорошие знания из книг, они будут уметь делать то, чего от них ждут на рабочем месте. На рынке труда такие молодые специалисты легко обойдут всех конкурентов.

Как сообщалось, компания ДТЭК ВИЭ в 2019 году занимается активным строительством солнечных и ветровых станций, в планах компании достичь 1 ГВт мощности в зеленой энергетике до конца текущего года.

В компании ДТЭК ВИЭ отмечают, что развитие возобновляемой энергетики поможет повысить энергонезависимость Украины и будет способствовать улучшению экологической обстановки в стране.

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