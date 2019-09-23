В столице участники акции требовали не допустить обогащения за счет простых украинцев

Люди высказывали недовольство тем, что их налоги могут пойти на покрытие чужих долгов

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Украинское государство оказалось в убытках, заявляют эксперты. Сумма – более 40 млрд. гривен и почти 150 млн. долларов.

Эти деньги могли бы пойти на новые дороги, больницы, школы. Однако в бюджете их нет, говорят специалисты. А в дополнение Украина еще должна за это заплатить.

Сегодня к офису президента вышли люди с транспарантами – на акцию протеста.

"Это неправильно, когда из государственного бюджета человеку, который является олигархом, возмещается, так сказать, за наш счет", – заявляет участница акции протеста Анна Золотарь.

"Сейчас такой гражданин страны и еще несколько стран, как Коломойский, через своих людей организовывает схемы, по которым уголь покупают по ценам значительно выше рыночных", – говорит участник акции протеста Олег Куренной.

Так говорят пикетчики о государственном предприятии "Центрэнерго". Оно закупает уголь и продает электроэнергию промышленным предприятиям. Недавно там – новый руководитель. Изменились и поставщики угля. Кроме государственных шах, теперь его покупают и у фирмы "Нафта Форс", которая относится к группе "Приват". Причем, по оценкам экспертов, закупают дорого, а киловатты на предприятия той же группы продают ниже себестоимости.

"Известно, что приобретается уголь у компании "Нафта Форс" по 2500 грн., и себестоимость уже растет до около 2 грн. 10 коп. за один киловатт-час. Продается же данная электрическая энергия на заводы группы" Приват приблизительно по 1 грн. 60 коп. Мы получим около 2 млрд. убытка в год", – говорит руководитель общественной организации "Киевская региональная энергетическая ассоциация" Александр Трохимец.

И это, по словам экспертов,- государственные убытки, а следовательно, убытки каждого украинца. Это – потери только на поверхности. Есть и другие, рассказывают специалисты. Предприятие "Укрнафта" продает сырье. Через промышленные артерии государственной тоже "Укртранснафты" оно попадает на нефтеперерабатывающие заводы, а потом – на АЗС. Если все этапы контролируют "свои люди" – можно неплохо заработать, говорят специалисты. А государство, мол, пусть подсчитывает убытки.

"С одной стороны, Коломойский взял под контроль Укрнефть, а с другой стороны – косвенно контролировал и "Укртранснафту". Используя его слова – там находился "понятный" ему менеджмент. Поставлялась нефть на предприятия, какие-то "рога и копыта", а с другой стороны у других компаний "рога и копыта", покупалась нефть. Деньги туда перечислялись, но ничего назад не получали. Таким образом возникало двойное ограбление этого предприятия, а – еще раз говорю – при таком раскладе они могли еще и не платить налоги", – говорит экономист Борис Кушнирук.

Приблизительная цифра от экспертов – 40 млрд. гривен. Государственное предприятие кормило не только Украину.

В 2015 году ночью у "Укртранснафты", где сменили руководителя, появился и известный бизнесмен.

"Хотят поменять директора, пожалуйста, в установленном законом порядке. Я хочу задать вопрос, как в Украине, Киеве, в центре города происходят рейдерские захваты стратегического предприятия российскими диверсантами".

А еще был Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, принадлежавший компании "Укртатнафта". А поставляла туда сырье зарубежная фирма ТАТ Нефть.

"В 2007 году был такой Кременчугский НПЗ, он был, скажем, акционированным и доля его официально была приобретена "ТАТ-Нефтью". Это компания, которая занималась поставками тяжелой сернистой нефти. Но Коломойский тогда совершил рейдерский захват этого предприятия", – говорит экономист Борис Кушнирук.

Компания "ТАТ НЕФТЬ" из-за рейдерского захвата, говорят эксперты, теперь имеет претензии к государству Украина. Мол, государство не уберегло завод.

"Признана было международным арбитражем незаконность отчуждения акций. Общая сумма иска превышала миллиард долларов США, 1 млрд. 200 млн., если не ошибаюсь. Пока удовлетворили 122 миллиона. Есть несколько вариантов. Первый вариант – украинское государство платит. Вариант два – истец пытается, заручившись решением арбитража, взыскать имущество государства Украина в разных юрисдикциях", – рассказывает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Вышедшие на митинг люди говорят, что их не устраивают черные схемы с государственными госпредприятими.

"Я гражданин Украины, который платит налоги, и из этих налогов будут покрываться убытки, которые понесет государство", – заявляет участник акции протеста Олег Куренной.

Эти люди против того, чтобы за чужое обогащение на десятки миллиардов платила Украина. И платила из бюджета, то есть – из кармана каждого налогоплательщика.

Ранее сообщалось, что экс-владелец национализированного ПриватБанка бизнесмен Игорь Коломойский резко прокомментировал результаты независимого расследования деятельности ПриватБанка, согласно которым бывшие владельцы нанесли финучреждению ущерб на 5,5 млрд долларов.

Ранее "Сегодня" узнавали, кто, как утверждают специалисты, обогащается за счет государства с помощью новой коррупционной схемы.

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