Эксперты требуют расследовать информацию о новой коррупционной схеме в Украине

На глазах украинцев создается новая коррупционная схема, уверены эксперты энергорынка. Маленькая фирма продает уголь государственной компании за немалые деньги, а потом электроэнергию, добытую из этого горючего, дешево покупает только одна промышленная группа в стране.

"Сегодня" узнавали, кто, как утверждают специалисты, обогащается за счет государства с помощью новой коррупционной схемы.

Из-за недостатка отечественного угля различные компании везут его в Украину из Южной Африки и Колумбии, тратя сотни миллионов гривень ежегодно. В это же время существуют бизнес-группы, которые пытаются нагреть руки на ситуации.

В госкомпании "Центрэнерго" недавно появилось новое руководство. Новый менеджмент мгновенно сменил поставщика угля. Ранее это были украинские шахты. Теперь же, по информации одного из украинских изданий, общество с ограниченной ответственностью "Нафта Форс" заключило договор с "Центрэнерго" на поставку импортного угля.

"Фактически речь идет о том, что, скорее всего, будет поставки исключительно со стороны или Российской Федерации, или – даже были подозрения такие, определенные высказывались мнения, что этот уголь может попадать из так называемых непризнанных республик "ДНР" и "ЛНР", – говорит эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук.

Компания-поставщик этого угля – "Нефть Форс" – имеет уставного капитала всего тысячу гривень, но каким-то образом выполняет ряд услуг: продает, поставляет и даже готова технически обслуживать мототранспорт заказчика. Эта компания зарегистрирована в 2018 году и входит в финансово промышленную группу "Приват".

"Заключить контракт на 400 млн гривен с фирмой, которая, по сути, никакой деятельности не вела и, по сути, была зарегистрирована в квартире в городе Борисполе – надо чтобы разбирались правоохранительные органы. Мало того, что государственное предприятие переплачивает за уголь, так оно еще недополучит за произведенную электроэнергию и все это, по существу, на угоду одному человеку – Игорю Коломойскому", – говорит эксперт в сфере энергетики Александр Трохимец.

Полученную из этого угля электроэнергию покупают, в частности, ферросплавные заводы. Экономят на этом, потому что цена для них – 1 грн. 30 коп. Значительно меньше, чем для других промышленных потребителей. Таким образом, схема позволяет нажиться на государственном предприятии дважды. Сначала – на продаже дорогого угля, а затем – на покупке за бесценок электроэнергии.

"Есть информация о том, что они действительно переориентировались с украинского производителя угля на российского, который связан с Коломойским. Это вопрос энергетической безопасности Украины. Думаю, что новая украинская власть должна сама опровергнуть любые соответствующие подозрения и обвинения. Они должны создать следственную комиссию в Верховной Раде, провести расследование и затем обнародовать результаты для того, чтобы все вопросы были сняты", – говорит политолог Петр Олищук.

Склады украинских ТЭС ждут новую поставку импортного угля. Черное золото стало дефицитом в Украине из-за оккупации Донбасса. Законно вывезти его оттуда невозможно. А вот обеспечивать светом и обогревать зимой людей энергетики обязаны.

Ранее сообщалось, что из 18 млн тонн угля, которые добыли в Украине за семь месяцев, 13 млн тонн выдали на-гора шахтеры ДТЭК Энерго. Это значительный вклад горняков в стабильную и бесперебойную работу украинской энергосистемы, сообщает пресс-служба ДТЭК.

Новости "Сегодня" сообщали, что готовность страны к отопительному сезону стала темой закрытой встречи в Офисе президента. Одна из главных проблем, которую обсуждали, – дефицит угля на теплоэлектростанциях. На складах угля вдвое меньше, чем было в это же время в прошлом году.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама