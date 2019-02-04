В суд направлено 16 протоколов против проректора КПИ – НАПК

Еще два протокола направлено против завкафедрой консерватории

Фото: Pixabay

В суд направлено 16 протоколов против проректора КПИ – НАПК //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/081/b5d/5c5081b5d27b3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/081/b5d/5c5081b5d27b3.jpg 2019-02-04T11:46:40+02:00 Другие новости Еще два протокола направлено против завкафедрой консерватории

В отношении проректора КПИ и еще двух должностных лиц направлены в суд административные протоколы за нарушение требований закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Об этом сообщили в пресс-службе Нацагентства по предупреждению коррупции.

В ведомстве сообщили, что были составлены 16 протоколов в отношении проректора университета по административно-хозяйственной работе Петра Ковалева. Сотрудники агентства выяснили, что проректор в 2017-2018 годах, не уведомив ректора университета о наличии у него конфликта интересов, заключил 8 договоров подряда на общую сумму свыше 634 тысяч гривен с ООО "Спецстроймонтаж-3", руководителем которого на момент подписания договоров был его родной брат.

Кроме того, еще 16 протоколов составлено в отношении директора обособленного подразделения "Старобельский техникум Луганского национального аграрного университета" Надежды Жмуренко. Директор техникума неоднократно издавала приказы об установлении премий и надбавок работникам техникума, в том числе и своему мужу.

Также направлено в суд 2 протокола в отношении и.о. заведующего кафедрой оперной подготовки и музыкальной режиссуры Национальной музыкальной академии имени П.И. Чайковского Владимира Рожка. Находясь на должности ректора академии, Рожок не сообщил в Минкульт о конфликте интересов и подписал приказ о принятии на работу своей невестки.

Напомним, в октябре прошлого года мы писали об акции протеста студентов КПИ против коррупции в вузе. Протестующие выступали против руководства университета.

Кроме того, ранее сообщалось, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции. Наша страна обогнала в рейтинге Россию.

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