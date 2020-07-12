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В Украине отменили крестный ход на День крещение Руси

12 июля, 13:59

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Две крупнейшие православные церкви решили отметить праздник по правилам карантина

Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) приняли решение не проводить крестный ход по случаю 1032-й годовщины Крещения Киевской Руси. Отметим, провести крестный ход планировали 28 июля.

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"В конце июля мы отметим 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси. Это важное историческое событие для верующих, поэтому каждый год в этот день проходит крестный ход. В этом году карантин внес свои коррективы. ПЦУ и УПЦ приняли решение не проводить крестный ход. В обеих церквях празднования пройдут с соблюдением требований карантина", — сообщил на своей странице в Facebook министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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Отметим, крестный ход проводится в Киеве в День крещения Руси 28 июля уже несколько лет подряд. Традиционно на него приезжают верующие со всей Украины. К примеру, в 2019 году полиция насчитала 15 тысяч участников крестного хода. Ради обеспечения безопасности участников шествия в столице перекрывали несколько улиц.

Все фото и подробности празднования Дня крещения Руси в 2019 году в Киеве читайте в материале "Сегодня": "День крещения Руси и Крестный ход в Киеве: все подробности онлайн".

Видео: "Сегодня"
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церковь карантин крестный ход Ткаченко министр культуры

Источник: Сегодня

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