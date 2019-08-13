В зоне ЧАЭС растут грибы-великаны

Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

В Чернобыльском заповеднике заметили крупные грибы подберезовики. Об этом сообщается на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Да, их размер действительно немного увеличен, но ничего непривычного в том нет. Подберезовики, в других местностях их еще называют подберезник, березовик, бабка, козарик – имеют диаметр шапки 15-20 см. Растет преимущественно в березовых и смешанных (с березой) лесах", – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/zapovidnyk2018 Реклама

В заповеднике напомнили, что на территории, пострадавшей от последствий аварии на ЧАЭС, запрещено собирать, использовать и вывозить продукцию растениеводства (фрукты, овощи, ягоды, грибы и т.д.) и животноводства.

Напомним, в разгар сезона летних ягод чернику часто везут из запрещенной зоны. Полицейские ловят собирателей чуть ли не ежедневно под самой ЧАЭС. Где их сбывают и можно ли отличить опасные ягоды? Журналисты "Сегодня" провели контрольные закупки черники и проверили ее в лаборатории.

Новости "Сегодня" ранее писали, что аналогичные случаи были зафиксированы в 2017 и 2018 годах. В прошлом году в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полиция задержала собирателя радиоактивной черники: житель Полесского района Киевской области собрал более 12 кг лесных ягод для вывоза за пределы зараженной радиацией территории. А в середине "черничного" сезона в 2017 году в Чернобыльской области задержали женщин с 25 кг радиоактивной черники.

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