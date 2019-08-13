Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,16
28,16

В зоне ЧАЭС растут грибы-великаны

Сегодня, 14:41

Из зоны ЧАЭС нельзя вывозить фрукты, овощи, ягоды и грибы

Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

В Чернобыльском заповеднике заметили крупные грибы подберезовики. Об этом сообщается на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Да, их размер действительно немного увеличен, но ничего непривычного в том нет. Подберезовики, в других местностях их еще называют подберезник, березовик, бабка, козарик – имеют диаметр шапки 15-20 см. Растет преимущественно в березовых и смешанных (с березой) лесах", – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Реклама

В тренде
Что будет, если Украина и Россия продлят газовый контракт: названы риски

В заповеднике напомнили, что на территории, пострадавшей от последствий аварии на ЧАЭС, запрещено собирать, использовать и вывозить продукцию растениеводства (фрукты, овощи, ягоды, грибы и т.д.) и животноводства.

Напомним, в разгар сезона летних ягод чернику часто везут из запрещенной зоны. Полицейские ловят собирателей чуть ли не ежедневно под самой ЧАЭС. Где их сбывают и можно ли отличить опасные ягоды? Журналисты "Сегодня" провели контрольные закупки черники и проверили ее в лаборатории.

Новости "Сегодня" ранее писали, что аналогичные случаи были зафиксированы в 2017 и 2018 годах. В прошлом году в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полиция задержала собирателя радиоактивной черники: житель Полесского района Киевской области собрал более 12 кг лесных ягод для вывоза за пределы зараженной радиацией территории. А в середине "черничного" сезона в 2017 году в Чернобыльской области задержали женщин с 25 кг радиоактивной черники.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

грибы ЧАЭС киевская область

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киевской области выпал снег
В Киевской области выпал снегДругие новости
В Киеве разгорелся скандал из-за ЧП со старым пешеходным мостом на Труханов остров (фото)
В Киеве разгорелся скандал из-за ЧП со старым пешеходным мостом на Труханов остров (фото)Другие новости
Киев накрыл мощный ливень и ураган: видео и фото
Киев накрыл мощный ливень и ураган: видео и фотоПроисшествия
Ослепительная красота: в столичном ботсаду открылась выставка гладиолусов (фото)
Ослепительная красота: в столичном ботсаду открылась выставка гладиолусов (фото)Другие новости
В столице активисты вышли на борьбу с распространителями наркотиков
В столице активисты вышли на борьбу с распространителями наркотиковДругие новости
В подъезде одного из домов в Киеве появились первые душевые кабинки для собак (фото)
В подъезде одного из домов в Киеве появились первые душевые кабинки для собак (фото)Другие новости

Новости партнеров

Loading...