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В зоопарке Киева провели День объятий

Сегодня, 10:59

Животные, как и люди, очень любят обниматься

Фото: www.facebook.com/zoo.kiev.ua
Фото: www.facebook.com/zoo.kiev.ua.
В зоопарке Киева провели День объятий //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6da/73a/5c46da73aa5e7.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6da/73a/5c46da73aa5e7.jpg Другие новости Животные, как и люди, очень любят обниматься

В мире 21 января отмечали Международный день объятий. В этот день принято обнимать своих родных, знакомых или друзей, демонстрируя им, как мы их любим.

В столичном зоопарке в этот день показали, что и животные очень любят обниматься. Это с удовольствием делают львы, еноты, лошади и мартышки.

Напомним, Международный день объятий праздник был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий, а затем стремительно распространился по всему миру. В этот день существует необычная традиция заключать в дружеские объятия не только своих друзей, но и незнакомых людей.

Инициаторами праздника являются студенты, которые именно в этот день заключали в свои объятия друг друга безо всякой интимной подоплеки.

Также в ноябре 2018 года столичный зоопарк показал, как звери встретили первый снег. Больше других обрадовались снегу тигры. Некоторые животные находились в недоумении.

Киев, животные, зоопарк, киевский зоопарк, объятия

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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