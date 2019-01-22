В зоопарке Киева провели День объятий
Животные, как и люди, очень любят обниматься
В мире 21 января отмечали Международный день объятий. В этот день принято обнимать своих родных, знакомых или друзей, демонстрируя им, как мы их любим.
В столичном зоопарке в этот день показали, что и животные очень любят обниматься. Это с удовольствием делают львы, еноты, лошади и мартышки.
Напомним, Международный день объятий праздник был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий, а затем стремительно распространился по всему миру. В этот день существует необычная традиция заключать в дружеские объятия не только своих друзей, но и незнакомых людей.
Инициаторами праздника являются студенты, которые именно в этот день заключали в свои объятия друг друга безо всякой интимной подоплеки.
Также в ноябре 2018 года столичный зоопарк показал, как звери встретили первый снег. Больше других обрадовались снегу тигры. Некоторые животные находились в недоумении.
Вы сейчас просматриваете новость " В зоопарке Киева провели День объятий". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Парень спас пару пингвинов и прославился в качестве вора
Птицы оказались украденными из зоопарка, а их нового хозяина атаковали зоозащитники