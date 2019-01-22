В зоопарке Киева провели День объятий

Животные, как и люди, очень любят обниматься

Фото: www.facebook.com/zoo.kiev.ua.

В зоопарке Киева провели День объятий Александр Марущак //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6da/73a/5c46da73aa5e7.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6da/73a/5c46da73aa5e7.jpg 2019-01-22T10:59:00+02:00 Другие новости Животные, как и люди, очень любят обниматься

В мире 21 января отмечали Международный день объятий. В этот день принято обнимать своих родных, знакомых или друзей, демонстрируя им, как мы их любим.

В столичном зоопарке в этот день показали, что и животные очень любят обниматься. Это с удовольствием делают львы, еноты, лошади и мартышки.























Напомним, Международный день объятий праздник был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий, а затем стремительно распространился по всему миру. В этот день существует необычная традиция заключать в дружеские объятия не только своих друзей, но и незнакомых людей.

Инициаторами праздника являются студенты, которые именно в этот день заключали в свои объятия друг друга безо всякой интимной подоплеки.

Также в ноябре 2018 года столичный зоопарк показал, как звери встретили первый снег. Больше других обрадовались снегу тигры. Некоторые животные находились в недоумении.

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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