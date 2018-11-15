Столичный зоопарк показал, как звери встретили первый снег

Сегодня, 00:24

Тигры в киевском зоопарке невероятно обрадовались снегу


facebook.com/zoo.kiev.ua

facebook.com/zoo.kiev.ua

facebook.com/zoo.kiev.ua

facebook.com/zoo.kiev.ua

facebook.com/zoo.kiev.ua

facebook.com/zoo.kiev.ua

Первый снегопад в Киеве традиционно порадовал детвору и принес кучу проблем взрослым. Зоопарк предлагает улучшить настроение кадрами "зимней сказки".

Фото с первым снегом выложили в Фейсбук КиевЗОО.

Напомним, утром в среду за два часа снегопада в Киеве выпало почти три сантиметра снега. Сильный снегопад продолжался весь день и прекратиться еще не скоро: по данным синоптиков, это произойдет не раньше, чем днем в четверг, 15 ноября.

На станциях шиномонтажа и СТО уже с самого утра образовались огромные очереди на замену резины. Дешевле всего можно "переобуть" машину в одной из СТО на Богатырской – 200 гривен за комплект.

По состоянию на 18:00 на спецлинию "102" поступило 498 обращений о ДТП в Киеве.

Спецтехника и бригады ручной уборки "Киевавтодора" продолжают очистку столицы от снега и просят водителей не оставлять автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать спецтехнике убирать город от снега, сообщает коммунальная корпорация.

В среду  убирали весь день, работы продолжатся и ночью. На магистральных улицах очистку от снега проводят "большими" и "малыми" колоннами снегоуборочной техники. После завершения вечернего часа пик на дороги выйдет дополнительная техника.
фото, животные, снег, снегопад, зоопарк, первый снег
Источник:

"Сегодня"

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